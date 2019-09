Acabó la pretemporada

Llegó el momento de la verdad. La pretemporada política ha finalizado para el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón. El nuevo jefe del ejecutivo se ha tomado su tiempo para hacerse con el cargo y debe pasar ya definitivamente de las palabras a los hechos, haya o no haya Gobierno en Madrid, haya o no elecciones generales en noviembre.

Barbón quiere dar carpetazo a lo realizado en los últimos años por su antecesor en el cargo, el también socialista Javier Fernández. Es como si no hubiera un pasado reciente. Hay muchas más referencias por su parte a los gobiernos de Pedro de Silva o Vicente Álvarez Areces que a los del último presidente. Y cargos institucionales apenas repite ninguno en esta nueva legislatura. Vale que no sirviera ningún consejero de los últimos, pero el revolcón ha afectado a todas las capas del poder político regional. Visto lo visto ¿no es cómo para pensar mal?, ¿no es cómo para concluir que los nuevos pesos pesados del socialismo asturiano desaprueban abiertamente la gestión de los últimos gabinetes autonómicos de su propio partido?

Dice el Presidente del Principado que el cambio es generacional. Sólo eso. Bueno, sí, pero, por ejemplo, su mano derecha gubernamental, Juan Cofiño, no es precisamente un neófito en esto de la política. Ya fue consejero en los años noventa del pasado siglo con Antonio Trevín. Y la máxima responsable de Educación hace ya bastantes décadas que acabó la carrera. Es cambio generacional, de acuerdo, pero también algo más. Eso sí, sin estridencias, con aparente buen rollo.

Está bien esa pretensión de Adrián Barbón de acabar con el pesimismo imperante en Asturias desde hace ya demasiado tiempo. Pero con buenas palabras no le va a bastar. ¡Ojalá fuera así! Pero es que no, es que Asturias no es una comunidad autónoma envidiable, como asegura la “todopoderosa” Adriana Lastra. Es una región en evidente retroceso, que necesita de acción, de políticas concretas e imaginativas urgentes.