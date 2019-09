Descienden los accidentes laborales en Lanzarote

La siniestrabilidad laboral ha descendido en Lanzarote un diez por ciento en los siete primeros meses del año, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Auntos Sociales. Hasta el mes de julio, se han notificado un total de 1.278 accidentes, 117 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de accidentes laborales, 1157 fueron declarados como leves (116 menos que en 2018), tres fueron graves (uno menos) y uno terminó con el fallecimiento de un trabajador (igual que en 2018). A pesar de este descenso, desde CCOO aseguran que no reflejan la realidad ya que no todos los accidentes laborales se notifican como tales según la asesora de salud laboral del sindicato, Ico Tabares "muchos accidentes de trabajo, bien se intentan notificar o ni siquiera pierdes tiempo en pedir el parte de accidentes para ir a la mutua. Son daños a la salud, ocasionados en el puesto de tabajo, que vas a la mutua pero hay muchísimos accidentes de trabajo, es decir daños ocasionados por el trabajo, que los trabajadores van a la Seguridad Social porque son daños que no son aparatosos".

El descenso en el acumulado del año se produce a pesar de que durante el mes de julio, sí se incrementaron los accidentes. En este sentido, las empresas notificaron 222 siniestros laborales lo que supone 63 más que en 2018. De los accidentes notificados, 220 fueron calificados como leves, uno fue grave y otro acabó con el fallecimiento del trabajador.

Tabares da un explicación al aumento puntual del mes de julio y tiene que ver con el aumento de la actividad "lo más lógico es que la actividad aumente, el empleo de julio es además más temporal y lo más lógico es que el número de accidentes aumente. Las cargas de trabajo son superiores a lo normal y en plantillas que a lo mejor no se han aumentado pero sí la clientela, esos mismos trabajadores tienen que hacer el doble de trabajo y por lo tanto se accidentan mucho más".

Otro de los asuntos que preocupa a CCOO es la forma en la que se declara la gravedad de un accidente laboral ya que según Ico Tabares, hay diferentes puntos de vista "hay muchos trabajadores que han sufrido accidentes que les han apartado del puesto de trabajo a lo mejor dos, tres, cuatro o más meses y se les considera accidentes leves, habría que estudiar cuáles son los criterios para determinar que sea leve, grave o muy grave".