La Junta de Andalucía defiende su actuación en la última alerta sanitaria

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo defiende la actuación de la administración autonómica en la alerta sanitaria emitida este jueves tras dar positivo en listeria el "Chicharrón Especial" que comercializa la marca Montanera del Sur del municipio malagueño de Benaoján.

De esta forma responde a las críticas lanzadas por la alcaldesa de Benaoján, Soraya García que acusa a la Junta de Andalucía de crear una alarma innecesaria en un sector que da trabajo a 300 familias de este municipio de 1.500 habitantes. En el foco se ha puesto a la marca Montanera del Sur que da empleo a 20 personas cuando la primera edil no descarta que el positivo de listeria tenga su origen en una contaminación cruzada en el restaurante de Ronda que sirvió este producto al afectado: "Yo creo que la Junta de Andalucía, en un momento determinado, no hizo bien su trabajo con respecto al primer brote, un brote que sí ocasionó una contaminación elevada con muchísimas personas afectadas y, ahora, inmediatamente, en cualquier caso que les surge, generan esta alarma, que no alerta, con la que van a cargarse un sector completo no sólo en Benaoján sino en toda Andalucía".

El consejero de presidencia Elías Bendodo asegura que la Junta de Andalucía está trabajando para atajar este brote, manda un mensaje de tranquilidad a la población y asegura: "Yo entiendo que esto es un tema complejo porque ponemos el foco en una empresa concreta que tiene sus empleos y su facturación pero tienen que entendernos( a la Junta de Andalucía) lo primero es la salud de las personas y tenemos la obligación, como Gobierno de Andalucía, de alertar de esta circunstancias, ya vendrán momentos, cuando cese el brote, de recuperar y de promocionar la industria cárnica andaluza que es de las mejores del mundo pero ahora lo urgente es la recuperación de los pacientes afectados y de alertar de posibles nuevos brotes, eso es lo que tiene que hacer el gobierno andaluz y lo que está haciendo".

Las alarmas saltaban el viernes pasado cuando siete miembros de una familia ingresaban con gastroenteritis tras consumir "Chicharrón Especial" de la marca Montanera del Sur en un restaurante de Ronda que permanece cerrado. Los análisis dieron positivo en este producto y en un hombre de 47 años residente en Inglaterra que permanece hospitalizado en aquel país.

El doctor José Luis Cisneros, portavoz de la Junta de Andalucía en esta crisis sanitaria, recomienda que se abstengan de consumir productos de esta marca si se tiene en casa, que la población de riesgo, sobre todo embarazas que sospechen que han consumido este producto acudan a su médico de cabecera aunque no tengan síntomas y mantiene que la alerta con origen en Benaoján es una de las muchas que se decretan cada año en países avanzados:"Los brotes por listeria no son infrecuentes en los países desarrollados y esto es muy importante para definir la magnitud de estas tres alertas, dos sanitarias y una alimentaria y la diferencia: las dos sanitarias, la primera de Magrudis y la segunda de Benaoján con un brote que no es infrecuente en Europa y Estados Unidos".

El Ayuntamiento de Benaoján convocaba hoy un pleno extraordinario este viernes a la una de la tarde para analizar la situación con un único punto del día, la repercusión de esta alerta en el municipio.