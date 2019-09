Víctor: "La afición merece que alguien salga a dar la cara"

Se pronunció en la mañana del viernes Víctor Sánchez del Amo, como es habitual en el día previo a cada jornada. Tras conocerse la lista de convocados, encaró un día más su improvisado papel de portavoz. Ya le cansa, y no duda en responder claro: "Que yo sea el único portavoz del club para explicar las cosas a la afición... La gente merece que alguien del club salga a explicar todo esto. Que los líderes den la cara, sino no hay credibilidad".

El madrileño confirmó que hubo reunión con Joaquín Jofre y José Luis Caminero. "No tengo ningún problema con Caminero ni con Jofre, con el que también hemos tenido esta semana una reunión junto con la dirección deportiva para ver todo. No se ha podido realizar antes porque Jofre no estaba. Cuando ha vuelto de sus vacaciones, que está en su total derecho, hemos tenido esa reunión y hablamos en persona de todo lo que hay que hablar", dijo el entrenador malaguista.

Con respecto a la gestión y las preocupaciones económicas que rodean al club, opinó que sigue habiendo falta de información por parte de LaLiga. "Nos estamos enterando por los medios, a través de LaLiga no he podido tener informaciones que nos afectan. Hay que hacer como se hace en casa, gastar lo que se tiene y con una previsión de futuro".

En contraste con todo ello, Víctor se mostró "ilusionado" durante la semana, al ver que ha podido contar con un grupo casi definitivo. El casi lo marca la ficha que aún queda disponible para firmar a un jugador, que parecía ser en un principio un portero. Aunque no está tan claro. "Preferimos tener tranquilidad y analizar bien el mercado y ver las posiciones que pueden reforzarse. Podría ser la portería o cualquier otra".

Análisis del Mirandés

Víctor no olvidó al rival de este fin de semana, un recién ascendido que eliminó al Málaga en Copa del Rey allá por 2015. "El Mirandés es un equipo muy competitivo. Nos ha gustado mucho en el análisis ver esa valentía de un equipo recién ascendido. Es un poquito parecido a lo que hablamos la semana pasada de la preparación del Almería o Girona. Vamos a pelear los dos equipos por tener el control del juego, por salir desde atrás con criterio", analizó.

"Tienen un 4-4-2 muy claro y en ese sentido para nosotros es un partido de las mismas características del Almería. En todos los partidos te encuentras con equipos muy bien trabajados y en los partidos durante los 90 minutos pasan muchísimas cosas", concluía Víctor, que tendrá disponibles para el partido tanto a los internacionales y como a los tres fichajes.