Virginia Barcones descarta acudir en listas si se celebran elecciones

A la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León y viceportavoz en las Cortes, Virginia Barcones, le llama la atención que “el vicepresidente de la Junta de Castilla y León considere que denunciar públicamente el plagio del director general de Innovación y Formación del Profesorado le parezca remover en la basura”. La soriana insiste en que “para empezar Mena nunca debería haber sido nombrado con los hechos que se relatan porque parece casi un chiste. Y para seguir, PP y Ciudadanos han hechos hasta una consejería de regeneración y transparencia pero no quieren remover en la basura”.

Bienvenido Mena, director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, ha presentado su renuncia. Fue acusado por el PSOE de copiar un texto publicado en el año 2000.

En otro orden de cosas, Virginia Barcones ha confirmado que no acudirá en ninguna lista si se celebran nuevos comicios generales “porque estoy donde quiero estar que es en política regional y donde mi partido me permite estar”. Lamenta que el bloqueo político nacional no facilite el inicio de algunos proyectos pendientes del Gobierno con Soria y con Castilla y León, pero asegura que tanto la delegación del Gobierno como las subdelegaciones trabajan sin descanso.