Carlos Martínez: "Es de mal gobernante no hacer los presupuestos"

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha referido esta mañana a los presupuestos. El regidor soriano ha pedido a la Junta de Castilla y León que redacte los presupuestos regionales y deje de escudarse en que la falta de presupuestos generales no permite trabajar en las cuentas del próximo año. “Podemos blindarnos en la excusa de que no hay presupuestos generales para no hacer nada pero es de mal gobernante y falta de compromiso”, asevera Martínez.El alcalde ha anunciado que con su equipo comenzarán a redactar el borrador de los presupuestos municipales de 2020.

El alcalde también le insta al Ejecutivo Regional a que implante en Soria el grado de FP de Técnico de actividades deportivas en el medio natural. Carlos Martínez entiende que se trata de una titulación necesaria para completar la oferta que tendrá Soria a partir del próximo curso con la universidad del deporte. El alcalde ha insistido en que la Junta debe apostar por construir una nueva escuela de idiomas a la espera de que la Consejería de Educación “requiera oficialmente el cambio de uso” de la parcela cedida en la Avenida de Valladolid para destinarla a la ampliación del Pico Frentes.