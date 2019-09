Carrión: "Quiero que el equipo sea protagonista, con iniciativa"

Vuelta a casa, a Los Pajaritos, para el Numancia, después de un pírrico empate en Extremadura el pasado fin de semana. Reciben los rojillo al Huesca (16.00 h.), uno de los gallitos de la categoría, en su rol de descendido de Primera, con una plantilla potente, muy renovada, y con la previsión de estar acompañado el equipo aragonés por unos mil aficionados oscenses en las gradas del estadio soriano.

El entrenador del Numancia Luis Carrión asegura que será “un partido diferente, como lo van a ser todos”, en referencia al de hace dos semanas, ante el Mirandés, o al de la pasada jornada en Almendralejo. Por eso, tiene claro qué equipo quiere ante el Huesca. “Intentar ser un equipo valiente, un equipo que presione, que cuando podamos llevemos la iniciativa del juego, que tengamos balón, seamos profundos… Creo que tenemos que trabajar mucho que ellos tienen jugadores de mucha calidad y no será fácil quitarles el balón, pero lo vamos a intentar y ser verticales… Es un poco lo de siempre pero adaptándonos a las circunstancias de ellos. Que juegan otro tipo de sistema del sábado pasado o al del Mirandés y habrá que adaptarse un poquito a todo eso”.

Cuatro bajas tiene el técnico: los lesionados Admonio y Néstor, así como los sancionados Calero y Carlos Gutiérrez, expulsados ante el Extremadura. Destaca el retorno de Zlatanovic, tras competir con la selección de Serbia Sub 21 en dos partidos, y que estará en la convocatoria, que conformarán todos los jugadores disponibles. Cambios obligados en el once, en la defensa, con Sola y Derik como candidatos a ser titulares, sin descartar alguna que otra novedad. “Hay gente que trabaja bien durante la semana, que cada vez que ha participado ha estado bien y hay que intentar - dentro de mi pensamiento- poner a los mejores. Que a lo mejor no es el mismo pensamiento que el de otro, pero es el mío”. Vistos los entrenamientos de la semana, Nacho podría entrar en el equipo en detrimento de Oyarzun.

Carrión se muestra firme al asegurar que este equipo está capacitado para ganar al Huesca, quiere “un equipo protagonista en Los Pajaritos”, pero sobre todo quiere intensidad. “soy un amante del jugador con nombre, del jugador que tiene ganas de crecer, del jugador que lo da todo siempre… Ese tipo de equipo, los equipos que saben lo que quieren, que trabajan día a día, que la gente que no juega no se deja, que el que juega aprieta porque los de atrás pueden entrar… son equipos que acaban teniendo éxito seguro. Creo que tenemos ejemplos aquí: que no ha habido unos grandes presupuestos pero se ha ascendido a Primera varias veces, porque se ha encontrado un grupo de jugadores que sabía lo que quería, que trabajaban todos con el mismo fin y creo que es lo que lo que yo busco del equipo. Yo quiero eso, quiero gente que trabaje, que disfrute y que sea un equipo”.