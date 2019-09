Els magistrats Barrientos i Armas, apartats de la causa contra Torra

La Justícia accepta a tràmit la recusació de Quim Torra contra els magistrats Jesús Maria Barrientos i Mercedes Armas, que el jutgen per desobediència. La causa quedarà paralitzada fins que es resolgui el procediment i els jutges en questió, apartats.

La sala ha obert una peça separada per decidir si la petició de Torra tira endavant i per tant, si el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segueix al capdavant del judici pels llaços grocs o no.

El president de la Generalitat demana el canvi de magistrat perquè considera que Barrientos no és imparcial. Manté que, en diverses ocasions, s'ha pronunciat públicament en contra dels simbols independentistes.

L'encarregat de decidir-ho serà el magistrat Carlos Ramos, que ja va ser recusat per Torra aquest estiu com a jutge instructor. A l'espera que es resolgui, el tribunal ja ha posat hora i lloc al judici. Ho fa, a més, a petició de la defensa del president després que els últims dies deixés a l'aire la seva assistència.