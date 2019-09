El Xerez DFC viaja a Pozoblanco con la obligación de ganar

Tercer partido a la vista para el Xerez Deportivo FC -cuarto contando los tres puntos sumados ante el Écija- y segundo encuentro lejos de casa. En este caso, los de García Tébar afrontarán este domingo, a las 18:30 horas, el que posiblemente sea el desplazamiento más largo de la temporada, seguidos de Ceuta y Lepe.

Es curioso que de los tres partidos que lleva disputados el Xerez DFC –si se cuenta el de este domingo- han sido precisamente frente a los tres ascendidos de División de Honor a la Tercera la temporada pasada. De momento, el balance no ha sido del todo positivo, pese a ser rivales aparentemente menos fuertes. Una victoria y una derrota. Una oportunidad de oro para conseguir 9 puntos en 4 jornadas. Cambiaría bastante el balance de las cuatro primeras jornadas, que de no sumar este domingo se quedaría en 6 puntos de 12 posibles.

Después de la incomparecencia del Écija en la pasada jornada y, por tanto, la descalificación del mismo para toda la temporada, el Xerez DFC ha contado con dos semanas tras la derrota en el Navarro Flores para preparar a conciencia el encuentro ante un recién ascendido que, hasta el momento, sólo ha podido sumar un punto en tres partidos. Dos semanas que se han hecho eternas para la propia plantilla, pero que han servido para reflexionar y evitar caer en los mismos errores de la segunda jornada que le llevaron a no puntuar en Rota. Ya lo dijo el técnico xerecista en la previa; si este equipo iguala en intensidad y concentración a su rival, puede ganar a cualquiera, porque la calidad de la plantilla conformada este año es sobresaliente.

También anunció el preparador que habría cambios en el once, pero pocos. Aseguraba ser un entrenador de pocos cambios pero, algunos por obligación y otros por convencimiento, se darán en esta cuarta jornada de liga.

El primero es obligado; Colorado. La expulsión del centrocampista del Xerez DFC en los últimos minutos de encuentro en Rota obligará a García Tébar a incluir Adri Rodríguez en el pivote, acompañando a Narváez y Astray presumiblemente. Bendito problema el de incluir a Adri. Por otro lado, tras su debut con gol, Kevin parece ser que será de la partida. Amín ha cuajado buenos encuentros, pero le ha faltado culminar. Kevin, un 9 más puro, contará con la titularidad en tierras cordobesas. Incluso, podrían darse dos modificaciones más en el once. Una en la zaga. Con un Toboso ya recuperado al 100% y un Edet que no terminó de convencer en Rota, parece ser que será el ex del Socuéllamos quien termine acompañando al jerezano Jesús López en la zaga. La principal duda –que seguramente es la que vaya a tener el técnico durante toda la temporada- es si alinear a Zafra o Jacobo en la banda derecha.

Casares, que aún no se ha podido estrenar esta temporada, sigue lesionado, aunque ya esta semana ha empezado a entrar con el grupo. Ikwu, que no estuvo convocado para el partido de Rota, ha entrado en la convocatoria.

Los xerecistas, obligados a conseguir los tres puntos debido a su condición de favorito junto a varios equipos más, no aceptarán otra cosa que no sea una victoria en Pozoblanco. Su rival no ha comenzado de la mejor forma posible, pero su condición de local le hará ser más fuerte y estar más confiado que su rival.