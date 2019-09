Izquierda Unida y Gobierno de La Rioja se enfrentan por los conciertos educativos

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha asegurado que "no es el momento de dar un ultimátum pero sí de exigir el cumplimiento del pacto". En este sentido, Moreno ha insistido en que quieren hacer "una política del sí y trabajar en positivo" pero que en el Parlamento de La Rioja van a trabajar para que se cumpla lo pactado. Por eso le dicen al consejero de Educación que hasta el lunes todavía "tiene tiempo legal para revisar los conciertos y que si no se pueden derogar ir trabajando en la línea de lo pactado".

El consejero pide calma

Y ante estas declaraciones, en los micrófonos de la Cadena SER, el consejero de Educación ha pedido calma. Luis Cacho le ha dicho a la diputada de IU que "no existe ninguna intención de trasgredir el pacto de gobierno y le ha emplazado a la próxima reunión prevista". Además, Cacho ha señalado que "no actúa de manera individual sino que es una decisión consensuada en Consejo de Gobierno". El consejero se reafirma en su decisión ya que considera que "ahora no es oportuno revertir los conciertos, ya que no existe una necesidad estricta de hacerlo". Aún así, Cacho ha detallado que "se van a revisar los conciertos de forma individualizada". Por último, el consejero de Educación ha insistido en que "lo primero es realizar una ronda de contactos con los agentes implicados y después revisar para reducir la segregación en todos los sentidos".