Alguacil: "No es la inauguración, es el partido que debemos ganar"

Imanol Alguacil sonríe. Se le nota satisfecho con el trabajo de su Real Sociedad y eso le lleva a ser optimista de cara a la visita del líder, en el que será el esperado estreno del ‘Reale Arena’

-Desconvocatoria de Aihen para meter a Monreal. “Es que tranquilos. Es la cuarta jornada, los chavales entrenan de maravilla y lo están haciendo fenomenal, si alguien quiere que la cantera sume soy yo, porque los que están aportan y los demás les están ayudando a subir. Es lo que siento. Va a haber tiempo de sobra para todos los canteranos. Hay una competencia terrible, tenemos una dia a día. Y solo tengo que agradecer a los jugadores todo su esfuerzo y lo que tengo que hacer yo es decidir y acertar”.

-Partido muy especial. “Si. No tengas ninguna duda, es muy especial, por todo, primer partido en casa, el estreno del estadio, viene el lider, y sabemos que el el aficionado tienes muchas ganas. Si todos los aficionados tienen el deseo que tengo yo, iríamos ganando ya 5-0, estamos deseosos. Porque siento que no es el partido de la inauguración, sino es el partido que tenemos que ganar. Es un orgullo ser el entrenador que inauguró el estadio, pero me gustaría ser el entrenador que ganó en la inauguración, no el entrenador de la inauguración”.

-Espectacular aspecto del ‘Reale Arena’. “Intuyendo lo que nos espera, creo que el ambiente que puede haber va a ser increíble. Nos va a dar mucho no solo la grada Aitor Zabaleta, sino el resto de la grada, queremos que empuje como en otros estadios. Y nosotros, que somos los actores principales, queremos enchufarles para lograr la victoria”.

-Presión alta. “Lo tengo muy claro, lo hemos visto en imágenes lo que nos pasó contra el Athletic, más que la presión suya, fue la presión ambiental y la mala decisión de jugadores que estaban libres y fue muy claro. Es el peaje a pagar por una plantilla joven. Pero lo corregiremos y jugaremos con eso”.

-Ejemplo a seguir. “Los primeros 25 minutos del años pasado contra el Atlético fueron muy buenos: presión alta y siendo atrevidos, y eso es lo que queremos volver a ver”.

-Posibles variantes. “Tengo mucha variedad para hacer y deshacer, y elegir diferentes dibujos, porque veo al equipo comprometido con la idea y con las diferentes opciones de juego que tenemos y que estamos entrenando”.

-Atletico de Madrid. “Si lo habéis visto un poco, inician desde atrás más que antes, aunque si aprietas bien, ellos no arriesgan tanto, pero tienen mucha calidad. No hay duda. Han alternado y han jugado con varios dibujos, con rombo y con 4-4-2, tienen variantes y mucho donde elegir, vamos a ver que propuestas traen aquí”

-Zubeldia por Illarramendi. “Cuento con Igor Zubeldia, como lateral, como central, como pivote y hasta como extremo. Porque es un jugador que se adapta a todo. Pero también cuento con Guevara y Merino, hay una competencia terrible”.

-Presión por ganar en el debut. “La presión para mi es la misma en casa y fuera, la de ganar, y en este caso yo no quiero ser el entrenador que estrenó el campo, sino el que ganó. Nuestra intención es sólo la de ganar y ganar”.