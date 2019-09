La Guardia Civil busca a un hombre en Dolores tras ser absorbido por una acequia

La Guardia Civil busca a un holandés de 66 años que se ha caído a una acequia de Mayayo en Dolores cuando estaba paseando con unos familiares y amigos por la zona, a pesar de las inundaciones.

Han sido sus familiares los que le han visto caer y ser succionado por la acequia y han dado la voz de alarma llamando al 112.

La corriente le ha podido arrastrar bastantes kilómetros por lo que la búsqueda se está produciendo en una zona amplia entre Dolores, San Fulgencio y Daya Nueva. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Guarcia Civil que continuan buscando a esta persona.

Joaquín Hernández, alcalde de Dolores, explica que la mujer del desaparecido ha explicado que iban paseando y que "el agua se lo ha tragado".

El primer edil ha recordado que ya dijeron que no se podía pasear ni estar cerca de las zonas inundadas porque hay mucha agua, y que aunque hayan bajado los niveles, había que seguir en alerta porque debajo hay acequias, imbornales abiertos o huecos en el firme. Hernández ha declarado que de momento no se ha encontrado el cuerpo y que no saben nada más.