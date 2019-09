El Córdoba CF rescata un punto en su peor partido (2-2)

El Córdoba CF rescató un punto de su visita a Yecla y puede darse por satisfecho, porque jugó un pésimo partido y no incomodó a su rival en ningún momento, salvo en los últimos diez minutos, cuando Javi Flores (que había salido minutos antes) se echó el equipo a la espalda y provocó varias llegadas que se tradujeron en dos goles que sirvieron para aliviar la mala tarde del equipo.

A falta de diez minutos para el final, los blanquiverdes casi no habían existido en el campo y perdían por dos a cero. El sistema empleado por Martín, con una renuncia absoluta a jugar al fútbol, esta vez no funcionó. El Córdoba debe proponer algo más porque tiene jugadores de sobra para ello.

No vale poner la típica excusa de las dimensiones del campo, porque al fútbol hay que intentar jugar siempre, sobre cuando tienes mimbres para ello. Pero no. El Córdoba no quiso jugar y se dedicó casi todo el partido a pegar balonazos en largo que nunca sirvieron para nada.

Enfrente, el Yeclano no propuso mucho más, pero sí superó a los blanquiverdes en ganas y actitud hasta que en un par de llegadas llegaron los goles.

Todo parecía perdido a falta de diez minutos, pero el Córdoba, ya con Flores y Moyano en el campo (y con el debutante Novaes) se fue arriba sin nada que perder y en los últimos suspiros del encuentro le dio la vuelta a la tortilla con el gol de Novaes y el empate de Xavi Molina .

Un punto que sabe a gloria visto lo visto, pero que debe servir para reflexionar al entrenador cordobesista sobre lo que tiene en el vestuario y lo que propone en el campo. Hay margen de mejora, pero la imagen hay que ir cambiándola poco a poco.