Martín: "Nos llevamos un punto importante en un campo difícil"

El técnico del Córdoba, Enrique Martín, valoró positivamente el punto conseguido en Yecla y no quiso entrar en profundidad en los aspectos a mejorar. Para el entrenador navarro, su equipo no estuvo tan mal como pareció desde fuera y se centró en poner de relieve el empate cuando ya se daba todo por perdido. "Nos llevamos un punto importante de un campo difícil. Se nos ha complicado el partido en dos acciones. Los goles siempre suceden por algo y no voy a quitar méritos a sus goles, pero hemos podido hacer más. Lo teníamos todo perdido y con los cambios se ha facilitado una mayor fluidez en el juego. Probablemente estabann ellos más cansados y más cómodos con la ventaja, pero el primer gol les ha desestabilizado. Al final hemos encontrado ese acierto que nos hace llevarnos un punto importante", comentó Martín.

Sobre la puesta en escena de los blanquiverdes, sin fútbol y sin ocasiones, Martín dejó claro que no siempre se puede jugar bien y ganar. "Siempre vamos a todos los sitios a ganar, pero a veces un punto es bueno. Nos vamos contentos. Hay cosas positivas y otras no tanto", concluyó.