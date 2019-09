Líder, otra vez

El Sevilla de Lopetegui es líder, de nuevo, en la jornada 4. Es pronto y no es su pelea, pero, cuando un equipo consigue 10 puntos en las primeras cuatro jornadas y tres victorias fuera, algo ocurre. Este Sevilla es un equipo intenso, solidario, rocoso, bien trabajado y que no le vuelve la cara al partido. Ahí basa su fortaleza. Sólo al final inquietó, de verdad, el Alavés. Este equipo no tiene nada que ver con el del año pasado.

Evidentemente, no es el equipo perfecto. Le falta pólvora arriba. De Jong trabaja mucho, pero chirría para el nivel de este equipo. Ahora ya tiene a Chicharito y debe subir el nivel en este aspecto. Si Monchi hubiese volcado sus posibilidades en un delantero de alto nivel, no hubiese podido construir este bloque.

El Sevilla ha ganado atrás con Diego Carlos y Fernando, en banda izquierda con Reguilón, en el centro con Jordán y en intensidad con Ocampos, uno de los mejores. La idea de Lopetegui de fortalecer el dominio con Oliver Torres fue un acierto. Sólo la falta de gol en las muchas llegadas proporcionaba inquietud al partido. Lo consiguió Jordán con un lanzamiento desde la forntal, propio de un especialista.

El hecho de no cerrar el partido en alguna contra le dio emoción hasta el final. Lopetegui amarró con Gudelj y le quiso meter picante con Chicharito, pero no fue capaz de resolver. Por éso, casi empata el Alavés con un cabezazo a Manu en área pequeña. El árbitro, mal. Pudo señalar un penalti en cada área -a De Jong y Aleix Vidal-, pero el Var no lo consideró.

En definitiva, éste Sevilla tiene buena pinta. El plan diseñado se ve en el campo. El límite lo marcará el propio equipo. El trabajo realizado y el grupo de jugadores augura una buena temporada. Para grandes cotas, la falta pegada. Si Chicharito, Dabbur y Rony Lopes ayudan...

FICHA TÉCNICA

Deportivo Alavés (0): Pacheco, Martín Aguirregabiria, Laguardia, Ely, Duarte, Aleix Vidal (Borja Sainz, minuto 70), Tomás Pina, Pere Pons (Burke, minuto 46), Wakaso, Lucas (Manu García, minuto 59) y Joselu.

Sevilla FC (1): Vaclík, Jesús Navas, Dani Carriço, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Joan Jordán (Gudelj, minuto 67), Éver Banega, Óliver Torres (‘Mudo’ Vázquez, minuto 77), Ocampos y De Jong (Chicharito, minuto 70).

Gol: 0-1, minuto 35: Joan Jordán.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Burke, Dani Carriço, Reguilón, Gudelj, Diego Carlos, Ocampos, Laguardia y Wakaso.