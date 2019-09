Dos expulsiones condenan al Celta

La norma está hecha para ser cumplida y con la norma en la mano Prieto Iglesias expulsó de manera justa a Jorge Sáenz, en el minuto 10 (que no tuvo el debut soñado), y a Fran Beltrán en el minuto 28. Y ahí se acabó el fútbol. Dos rojas directas, con revisión del VAR incluida que dejaron al Celta sin opciones de pelear por el triunfo. Y no fue porque los de Fran Escribá no lo intentasen pero el esfuerzo realizado durante todo el partido no tuvo premio. El premio se lo llevó el Granada del vigués Diego Martínez, que marcó el primer gol prácticamente en el descuento de la primera mitad, a balón parado, y el segundo poco después de reiniciarse la segunda mitad.

El técnico del Celta fue crítico con la nueva norma y no porque en este caso haya perjudicado a su equipo, crítico porque cree que con ella "nos estamos cargando el fútbol porque puede ocurrir en el minuto 1 o en el 90". Por eso insiste en que el problema es la norma "estoy convencido de que cuando pase un tiempo, como en muchas normas, no sé si en tres jornadas, en el parón navideño o a final de temporada habrá que reunirse y se darán cuenta de que puede ajustarse". Porque el entrenador valenciano asegura que si nos ceñimos a la norma están bien expulsados pero "el espírtitu de la norma no debe ser este. Debe ser cuando hay mala intención, cuando se ve una mala fe pero no los dijeron muy claro, y es así, la voluntariedad no va a tener nada que ver".