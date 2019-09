Egea: "Es una pena muy grande salir de este club"

Cerca de las 20.30 horas del pasado domingo el Real Oviedo comunicaba a través de su página web que Sergio Egea dejeba de ser técnico del conjunto azul tras los malos resultados cosechados en las cinco primeras jornadas de liga. De esta manera la segunda etapa del argentino al frente del equipo carbayón llega a su fin, y hoy ha sido turno para las despedidas.

Sergio Egea estuvo esta mañana en El Requexón junto a César Martín, Roberto Suárez, Lalo, Michu y Joaquín del Olmo despidiéndose de los diferentes compañeros y empleados del club, así como la plantilla, y después atendió a todos los medios de comunicación allí presentes.

Escucha la despedida de Sergio Egea.

"Una pena muy grande salir de este club. Sabemos que en esta profesión cuando un entrenador no da resultados se termina un proceso. No hay que buscarle más vueltas. Sergio Egea vino con la máxima ilusión a Oviedo. He sido tratado fenomenal. Muy agradecido a la gente, a la afición, por ellos se sufre mucho. Este club va a ir para arriba. Son una gran plantilla, grandes profesionales", comentó Egea en primer lugar.

"El entrenador es prisionero de los resultados. Cuando no se gana el técnico es la diana muchas veces. Lo mejor para el Oviedo y para la afición que sufre tanto por este equipo. Le deseo lo mejor", sentenció el argentino.

A partir de ahora Javi Rozada toma las riendas del equipo y se ejercitarán a puerta cerrada durante toda la semana (martes, miércoles, viernes y sábado). El ovetense es el encargado de sacar al equipo de la parte baja de la segunda división y estará acompañado de su segundo Javi Benavides. Sí seguirán del anterior cuerpo técnico Alberto Martínez como preparador físico y Sergio Segura como entrenador de porteros.

El primer entrenamiento de Rozada ha sido ya esta mañana en un Requexón con poca presencia de aficionados donde algunos mostraron su enfando y descontento con el arranque del equipo en liga, con un punto sumado de quince posibles.