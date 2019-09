Los 11 del Reconquista cargan contra la Fiscalía

Los acusados de desórdenes y amenazas durante una protesta por el despido de trabajadores del Hotel Reconquista, han cargado contra la Fiscalía en el inicio del Juicio, en los juzgados de lo Penal en, Oviedo. Los once acusados, para los que el Ministerio Público pide multas que suman 22.500 euros, calificaron de “falsas” las acusaciones.

Antes de empezar el juicio, los once acusados recibieron el apoyo de varias decenas de personas que mantuvieron una concentración ante el Palacio de Justicia de Oviedo. Entre los manifestantes, se encontraban dirigentes y cargos públicos de Podemos y de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI). A ellos se dirigió uno de los acusados, Marco Antuña, que calificó de falsas las acusaciones y cargó contra la Fiscalía, a la que calificó de "arrogante y prepotente copn la clase obrera y servil con los poderosos". En un discurso improvisado, dijo que "en vez de venir con la toga, que vengan con la camiseta de HOTUSA y que les pague la empresa hotelera, no el pueblo y la clase obrera con nuestros impuestos". Según Antuña, "esta Fiscalía asturiana es una verguenza, no se enteraron de lo de Villa, ni de lo de Marea ni lo de los fondos mineros, pero vienen aquí a dar aliento a unas denuncias falsas".

La Fiscalía acusa a once personas de desórdenes públicos, delito leve de amenazas y delito leve de maltrato de obra. Los hechos denunciados se produjeron durante una protesta el 11 de enero de 2018, durante la presentación del stand de Asturias en FITUR, que se celebraba en el Reconquista.

La dirección del Hotel, como acusación particular, eleva la petición de penas a seis meses de prisión para cada uno de los imputados y pide una indemnización de 6.000 euros.