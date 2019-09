Víctor Arteaga: "Me siento parte de la familia, es un orgullo representar a España"

El jugador sanclementino de Movistar Estudiantes, Víctor Arteaga, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para hablar de la consecución del Mundial del Baloncesto por la Selección Española. Arteaga, partícipe del equipo nacional en las ventanas FIBA ha reconocido en nuestros micrófonos estar orgulloso de sus compañeros.

“Aunque no haya ido al mundial me siento parte de esta familia, es un orgullo representar a España siempre que el cuerpo técnico me dé la oportunidad”, explicaba el jugador natural de San Clemente. Arteaga ha participado en siete partidos de clasificación para el Mundial que acaba de ganar España, es decir, cinco ventanas FIBA de seis posibles.

A pesar de los buenos números durante las ventanas FIBA, Arteaga no encontró el premio de Scariolo para ir al Mundial pero aun así, “he seguido el campeonato como uno más, estoy muy contento por mis compañeros porque se lo merecen después de hacer un gran trabajo durante toda la competición”.

El pívot de Estudiantes ha declarado estar ahora centrado en su club, “quiero hacer una gran temporada con el Estu y si me llega otra vez la oportunidad de jugar con España, hacerlo lo mejor que sé”, explicaba un Arteaga que también ha reconocido que la Federación les ha invitado a participar en la fiesta de la consecución del mundial pero que “por motivos de compromisos con el equipo, será difícil acudir”, concluía.