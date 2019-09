El PP entona el 'Gernikako arbola'

¿Existe un PP del País vasco o un PP en el País vasco? Esa es la gran pregunta, el debate de la Convención popular del fin de semana y que se ha zanjado, por ahora, con el aval de Génova a que los de Alonso marquen perfil propio.





Hubo una época en la que ese perfil se definía por la resistencia frente a ETA y al nacionalismo. A nivel de España está pasando con Cataluña. Ciudadanos o el PP de Casado basan su estrategia en la idea de la nación amenazada por el separatismo. Pero, lo que vale con Puigdemont y Torra, lo que pudo valer en su día contra Ibarretxe, no sirve contra Urkullu y Ortuzar. 'Este PNV no da miedo', me decía un popular el otro día. Es más, su moderación les achica espacios. Hay que buscar otra bandera: el foralismo: el Concierto, los derechos históricos... El foralismo dentro de la Costitución sería al PP vasco lo que el vasquismo en un Estado federal fue al PSE. El Gernikako Arbola, la banda sonora del nuevo tiempo.





Solo añadiré que me da la impresión de que, como pasaba con Sáez de Santamaría, a los que más les gusta este PP de Alonso y menos el de Álvarez de Toledo es a los que no votan PP.