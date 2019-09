Un vecino de Puerto Real gana el mayor sueldazo de la ONCE

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dado el mayor de sus Sueldazos a un vecino o vecina de Puerto Real, que ha ganado un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman en total un millón y medio de euros.

La fortuna la ha repartido María Ángeles Sánchez, vendedora desde 2014 que tiene en su punto de venta en pleno centro de la localidad, en la calle La Plaza y Cruz Verde. “Dos tiritas de cinco, diez cuponcitos”, contaba esta mañana encantada, aunque inquieta porque hoy es su día libre y tendrá que esperar a mañana para encontrarse con sus clientes.

“Siempre estoy con la ilusión de que yo voy a dar, esa es mi ilusión repartir alegría y tenía muchas ganas de dárselo a muchas personas que me compran porque son gente humilde y la verdad es que le hace falta. Tengo hasta los bellos de punta por dar la serie es lo más”, seguía contando. “Es que hay gente mucha necesitada y nosotros (los vendedores de la ONCE), somos como sicólogos; cada uno te cuenta sus problemas, que si el hijo está parado, que si esto y lo otro. Y por eso me hace tanta ilusión”.

Sánchez vendió 9 cupones premiados a las cinco cifras agraciados con 20.000 euros (que suman 180.000 euros) y el de la serie que suma un premio de un millón y medio de euros, por lo que en total ha repartido 1.680.000 euros. También en San Fernando se vendió otro cupón premiado también con 20.000 euros.

El sorteo de este domingo tenía como protagonista al Teatro Rojas de Toledo, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las ciudades a escena, y ha llevado el resto de premios en la localidad madrileña de Getafe.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.