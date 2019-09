Gerard Moreno marca el ritmo de un Villarreal al alza

El Villarreal, con dos goles de Gerard Moreno y otro más de Jonathan Silva en propia puerta, sumó su primer triunfo de la temporada en Butarque ante un Leganés que dio una mala imagen y se queda hundido en el fondo de la clasificación sin conocer la victoria.



Con las urgencias propias del descenso, Mauricio Pellegrino efectuó un cambio táctico en su equipo para intentar plantar cara al Villarreal y pasó de una defensa de cinco a una de cuatro. Lo consiguió durante los primeros compases de la primera mitad, sobre todo por la verticalidad que imprimió a su ataque En Nesyri.



El que primero avisó fue el Leganés con un disparo de Arnaiz que despejó bien Sergio Asenjo, al que probaron desde lejos los jugadores locales en varias ocasiones aprovechando la rapidez del terreno de juego por la lluvia.



La ocasión más clara del Leganés fue a los 22 minutos cuando En Nesyri comandó bien una jugada a la contra por la izquierda, puso un balón centrado a la frontal que no despejó la defensa y que recogió Oscar Rodríguez, cuyo disparo por bajo lo sacó bien a córner Asenjo.



Esa acción hizo espabilar al Villarreal, que no tardaría en crear peligro con un cabezazo de Anguissa que sacó en línea de gol Awaziem. En la siguiente jugada, Cazorla, con tiempo para pensar, puso un balón a la derecha desde la frontal para la entrada de Gerard Moreno, que solo dentro del área cruzó su remate a gol ante Juan Soriano.



El gol dejó tocado al Leganés y el segundo del Villarreal pudo llegar poco después con un cabezazo del colombiano Carlos Bacca, que obligó a Juan Soriano a realizar una tremenda estirada a su escuadra izquierda para despejar el balón.



Sí amplió su ventaja el Villarreal a falta de siete minutos para el descanso. Una buena jugada colectiva terminó con un centro de Quintillà desde la izquierda y en la maraña de jugadores que defendían el balón Jonathan Silva se lo introdujo en su portería.



Para la segunda mitad, Pellegrino dio entrada al argentino Guido Carrillo, adelantó sus líneas y el Leganés comenzó a multiplicar sus acercamientos sobre la portería rival, también en parte a que el Villarreal, con esa ventaja, decidió no correr riesgos y dejar que fueran los locales los que propusieran con balón.



Los acercamientos del Leganés, aunque merodearon el área del Villarreal, fueron más bien tímidos, lo que provocó que algunos aficionados comenzaran a silbar a su equipo al ver la escasez de ideas.



Mediada la segunda parte, gran parte de los asistentes a Butarque se pusieron en pie para despedir a Santi Cazorla, que fue sustituido entre la ovación que le dedicó la parroquia local.



El partido transcurrió sin mucha historia hasta el final. El Leganés, cada vez con más prisa al ver correr el reloj, comenzó a cometer fallos que beneficiaron al Villarreal, al que le vino muy bien la entrada de Toko Ekambi para acabar de desgastar físicamente al cuadro madrileño.



En el tiempo añadido, Gerard Moreno redondeó la victoria del Villarreal al recoger un centro en el corazón del área y lanzar un disparo que tocó en un defensor antes de meterse en la portería de Soriano.



Con esta victoria, el Villarreal suma cinco puntos y se sitúa en mitad de tabla, mientras que el Leganés, con cuatro derrotas y siete goles en contra, se queda colista.



· Ficha técnica:



0 - Leganés: Soriano; Bustinza (Eraso, m.81), Awaziem, Siovas, Jonathan Silva; Óscar Rodríguez (Ruibal, m.62), Roque Mesa, Rubén Pérez, Arnaiz; Braithwaite y En Nesyri (Carrillo, m.46).



3 - Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Quintillà; Cazorla (Peña, m.62), Anguissa, Iborra, Moi Gómez (Ontiveros, m.87); Gerard Moreno y Bacca (Toko Ekambi, m.75).



Goles: 0-1: M.26 Gerard Moreno; 0-2: M.38 Jonathan Silva, en propia puerta; 0-3: M.92 Gerard Moreno.



Árbitro: Medié Jiménez (Comité catalán). Amonestó a Rubén Pérez (m.80), Roque Mesa (83), del Leganés.



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Santander, disputado en el estadio de Butarque de Leganés (Madrid), ante 7.670 espectadores.

