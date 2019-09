Este lunes llegaba a la isla el último de los jugadores que faltaba por incorporarse a la disciplina del Iberostar Tenerife. Se trata del internacional brasileño Marcelinho Huertas quien junto a su familia se personaba en la terminal de llegadas del aeropuerto Tenerife Sur pasadas las dos de la tarde.

El jugador visiblemente cansado por el viaje desde tierras cariocas donde ha podido disfrutar de unos días de descanso tras participar con la selección de su país en la copa del mundo de baloncesto, comentaba lo ilusionado que se encontraba. “Estoy en forma y con ganas de empezar con los compañeros. A muchos les conozco desde hace años de verles por España y Europa”, declaró el base aurinegro.

Los motivos que llevaron al experimentado base a recalar en el club aurinegro son varios, reconociendo que “el proyecto es muy serio y deportivamente hay muchos cambios. A veces cuesta encontrar la dinámica porque en el inicio es complicado que la maquinaria funcione a la perfección. Espero que el equipo consiga crear la química necesaria aunque me han dicho que el ambiente en el vestuario es muy bueno y eso va a ayudar mucho a que se haga el juego que se espera”, aseveró un Marcelinho Huertas que tiene claro que en el ámbito deportivo hay razones de peso para venir a la isla pues “este es un equipo que jugará competición europea y luchara para poder ganarla. El entrenador, la plantilla y el conocer a Aniano bastante bien y la historia del club han hecho que me decidiera por venir a Tenerife esta temporada”, apuntó.

La consigna para la campaña que está a punto de comenzar es bien evidente puesto que el Iberostar Tenerife aspira a ser un equipo competitivo. No le faltará el apoyo de la afición quien estará en las gradas y para quien Huertas tuvo un primer mensaje al comentar que “nosotros en el campo lo dejaremos todo y vamos a intentar que sea una temporada histórica para el club. Espero que podamos terminar el año y mirar hacia detrás con la sensación del deber hecho”, declaró el base brasileño quien preguntado sobre si será uno de los capitanes de este equipo no hizo ningún amago al decir que “formo un poco parte del jugador que soy en el vestuario. Soy una voz activa y lo he mostrado allá por donde he pasado. Si me toca ser uno de los líderes de este equipo será con mucho placer”, finalizó.