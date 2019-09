Dulce lunes el que ha vivido el primer equipo del CD Tenerife, que en la mañana de hoy se ha ejercitado suavemente en las instalaciones del Pinatar Arena, en tierras murcianas. Sesión en la que los jugadores que fueron titulares se ejercitaron a menor ritmo que el resto de sus compañeros.

Cabe destacar el debut goleador de varios jugadores del conjunto tinerfeño, como son los casos de Bermejo, Mazan, Miérez y Dani Gómez quienes marcaron ante el Albacete sus primeros tantos en la presente edición del campeonato liguero.

Todo hace indicar que López Garai llevará a cabo varias modificaciones en el once que opondrá al Elche el próximo sábado en el Carlos Belmonte, toda vez que la intención del técnico es la de poder dar descanso a determinados jugadores. Caso especial es el de Aitor Sanz a quien el entrenador blanquiazul no quiere sobrecargar con exceso de minutos, por lo que podría ser uno de los jugadores que no comience de inicio ante el conjunto ilicitano.