Un año sin poder enterrar a la víctima de un crimen porque la instrucción no ha terminado

El caso es el crimen de La Carlota Chica.

La víctima es un hombre hombre cuyo cuerpo apareció enterrado en su propio huerto en agosto de 2018, un año después de su desaparición.

Dos años después de que comenzara la instrucción, la familia no ha podido enterrar a la víctima, porque la instrucción todavía no ha terminado. De hecho la familia no tiene todavía ni siquiera, los resultados definitivos de la autopsia porque la investigación sigue abierta, sin que se hayan producido avances importantes, lo que está generando un gran sufrimiento a la familia de la víctima.

EN EL CASO HAY AL MENOS DOS PERSONAS IMPLICADAS

Uno de los acusados, el supuesto autor material de los hechos que está en prisión desde hace meses, se hacía pasar por sacerdote para ganarse la confianza de sus víctimas a las que luego robaba o extorsionaba.

El otro acusado es un abogado de Madrid, que fue suspendido por la entidad colegial por antecedentes, y que se encuentra en libertad con cargos.

Fue el abogado de la víctima y a la vez se ofreció para ser el abogado del acusado del crimen cuando este fue detenido.

Ségún ha publicado este fin de semana el diario "El Mundo", abogado y acusado formarían parte de una trama organizada para extorsionar y saquear a personas solas y vulnerables.