Primer tropiezo por falta de gol

No pudo mantener el Compos la imbatibilidad y, de la mano, perdió el liderato en la cuarta jornada de competición. Algo anecdótico, si se quiere, pero quizás lo que evindenció de nuevo el partido jugado en As Eiroas ante el Bergantiños es que al equipo de Yago Iglesias le está faltando mayor pegada. Le sirivió por reiteración e insistencia en el marco contrario en los anteriores duelos, en los que creo imnumerables ocasiones pero acabó batiendo a Alondras, Somozas y Barco, pero no en esta ocasión, ante un rival de mayor dificultad como siempre es el Bergan.

Pato Guillén, hizo un penalti un tanto absurdo sobre Yelco, si bien se redimió parando el lanzamiento de Rubén Rivera para mantener momentáneamente. Yelco, que fue la pesadilla de la tarde para el Compostela, si acertó a falta de un cuarto de hora y zanjó el partido a favor de los de Carballo, que supieron conservar su botín.

Tras esta primera prueba ante uno de los equipos más competitivos de la categoría, le aguarda a los santiagueses recibir en el Vero Boquete al Fabril de Luisito. Otra prueba de fuego en este duro arranque de campeonato liguero.