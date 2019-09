Pedro Rodríguez: "los alcaldes son políticos mendigos"

El ex alcalde de Huelva Pedro Rodríguez estuvo al frente de la gestión municipal de la capital durante 20 años. Cuatro mandatos consecutivos que van desde 1995 a 2015 cuando le arrebató la alcaldía el actual alcalde de la ciudad Gabriel Cruz. Fue el 13 de junio de 2015 cuando Pedro dio paso a su sucesor en la Alcaldía, desde entonces ha estado completamente apartado de la vida pública con alguna excepción como es su presencia diaria en las redes socieles donde marida sus dos grandes pasiones: la fotografía y el periodismo.

Este lunes el que fuera primer edil de la capital onubense ha protagonizado la Entrevista de la Semana en el magazín Hoy por Hoy Huelva de la SER. Rodríguez ha dicho que se metió en política para transformar la ciudad....

El ex alcalde dice sentirse orgulloso de haber sembrado el sentido de pertenencia al que él denominó "Onubensismo" y asegura que esa parte le salió bien....

Pedro Rodríguez ha contado que lo peor que recuerda en sus dos décadas de mandato es la época de crisis en la que tuvo que recortar y reducir sueldos. Lo mejor la inauguración del Nuevo Estadio Colombino. Y su pesadilla cuando le llevaron a los tribunales por la venta de los terrenos de Isla Chica, la llamada Operación Estadio...

Añade Rodríguez que sólo se arrepiente de no haber tratado a alguna persona bien en un momento determinado. Y entiende que la politica le ha hecho mejor persona, más humilde, más tolerante y empático. Pero Rodríguez no ha tenido reparo en hablar alto y claro y ha dicho que no renuncia a la llegada del AVE a Huelva pero entiende que mientras eso llega deberian mejorar las comunicaciones entre Huelva y Sevilla. Y ha tachado la decidión del PP de unir Huelva -Cadiz por carretera como "Oportunista".....

Del actual alcalde actual ha expresado que está haciendo las cosas bien, pero que los dirigentes municipales son "mendigos de la politica" y que deberian otorgar más competencias a los Ayuntamientos. Pedro Rodríguez asegura que no volverá a la política. Lo ha dicho, y lo ha cantado en directo en la SER.....

Escucha aquí la entrevista completa a Pedro Rodríguez ex alcalde de Huelva....