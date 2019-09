Seguir trabajando, ese es el mensaje que quiso dejar claro Juan Carlos Gómez nada más acabar el partido. Y es que el técnico del Xerez CD defiende que su equipo “estuvo bien” la primera parte y cree que el Betis se lleva “demasiado premio” de su visita a La Granja.

Gómez recuerda que “hemos tenido hasta seis ocasiones muy claras y gracias a la buena actuación que ha tenido su portero han podido salvar la primera parte. Al final nos vamos al descanso con 0-1 y en la segunda parte no nos ha dado tiempo ni a meternos en el partido. A los 30 segundos prácticamente había pitado penalti. Ya tras el tercer gol con la expulsión de Álex se ha vuelto un correcalles, es verdad que incluso ellos han podido hacer algún gol más, pero hay muchas cosas buenas que hay que sacar en conclusiones y hay que seguir trabajando, no queda otra”.

El entrenador del Xerez CD no quiso buscar excusas, pero recordó que “tenemos a gente fuera del equipo que son importantes, ahora mismo tenemos lo que tenemos y ya está, no es poner excusas. Cuando tienes una plantilla incompleta porque tienes mucha gente lesionada al final tienes que recurrir a otro tipo de cosas. El equipo se ha vaciado, ha estado bien en líneas generales y hay que seguir trabajando, no queda otra”.