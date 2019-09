Pídeme la Luna, Nunca habíamos vivido algo semejante, lo de Jódar ha sido algo increíble

Acto protocolario de entrega, por parte del Ayuntamiento de Jódar, del Cheque con la recaudación de la Primera Gala Solidaria que tenía lugar el pasado mes de agosto.

En total la recaudación asciende a 4750 €uros, taquilla y barra.

El Acto ha tenido lugar en la alcaldía, con presencia de la alcaldesa, M.ª Teresa García, varios concejales del equipo de gobierno, primer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Antonio Jesús Díaz Raya, de Igualdad y Bienestar, Paqui Marcos, del Cultura, Juani Vílchez, varios representantes de la Asociación ‘Pídeme la Luna’, con su presidenta al frente, Marisol Escribano, y una amplia representación del grupo de voluntarias/os locales.

La alcaldesa explicaba los objetivos de la Gala y que se organizó en apenas unos días, “… Para la Asociación ‘Pídeme la Luna’ para hacer cumplir los sueños de los niños enfermos… Aquí está el corazón de Jódar. Se hizo muy rápido, en apenas unos días, con todo este grupo de voluntarios y voluntarias de nuestro municipio… Nos quedamos sin entradas… Dar las gracias a todos esos artistas, que hicieron esto también… Como alcaldesa, darle las gracias a mi pueblo, por colaborar como ha colaborado. Ha sido la primera gala, en la que se han recaudado 4750 €uros, pero no será la última. El año que bien la prepararemos con más tiempo, pero no con menos ganas, con las mismas ganas… Para la siguiente gala, estoy, totalmente, segura que se va a preparar con muchas más emociones que esta, porque va a ser con más tiempo. A partir de ya, tenemos que estar pensando…”.

Especialmente elocuente se mostraba la presidenta de ‘Pídeme la Luna’, Marisol Escribano, “… Una vez más, estoy emocionada en este pueblo solidario y maravilloso que es Jódar. Estoy impresionada porque nunca habíamos vivido nada semejante, y mira que la gente (en la provincia) es solidaria y buena y colaboradora y altruista, todo, pero lo de Jódar ha sido algo increíble. Muchísimas gracias alcaldesa, por habernos tus puertas de par en par, por haber estado tan cerca de nosotros… A nuestro grupo de voluntarias, sois maravillosas, habéis sabido dar, en cada momento, lo mejor de vosotras mismas. El voluntario es una grandeza en ‘Pídeme la Luna’. Todos los beneficios de esta gala, en la Plaza de Toros, que fue impresionante imagen, la que te queda en la retina, de ver la Plaza llena, todo ha servido para cumplir uno de los grandes sueños de nuestros niños, ir a Portugal, a nadar jugar, bailar y jugar con los delfines. No os podéis imaginar, acabamos de hacer el viaje, lo felices que han sido ellos y sus madres, lo bien que lo han pasado, la dosis de positivismo, el subidón que le hemos dado. Porque ‘Pídeme la Luna’ es esa fábrica de sueños, que da la esperanza y la alegría, que los sueros y tratamientos no pueden dar… Muchísimas gracias, de corazón, por todo el bien que habéis hecho a nuestros niños, con este granito de arena, tan importante. Para que sigan cumpliendo todos sus sueños…”.

También hacía mención a otras iniciativas que se han hecho en Jódar a beneficio de la asociación e incluso salía al paso de los comentarios en todo negativo hacia el municipio, “… El Aquagym, recibimos un donativo de la Asociación Penitencial ‘Lignun Crucis’. Son tres eventos que se han organizado en Jódar, pero este ha superado todas las previsiones. Yo es que estoy impresionada, cada vez que me acuerdo de la noche del 19 de agosto… (De la imagen del pueblo) Eso es lo que, a mí, me había dicho, pero yo no conozco eso de Jódar, yo lo que conozco es buenísimo todo, Una gente buenísima, solidaria, generosa, simpática, alegre, si es que no se puede decir más calificativos. Para mí Jódar es algo, no sé, fundamental y maravilloso…”.

Crónica de la Gala

(Publicada el 20 de agosto)

Superadas todas las previsiones en la 1.ª GALA SOLIDARIA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ‘PÍDEME LA LUNA’ Jódar 2019, para actividades de entretenimiento con niños de oncología, ‘Fábrica de Sueños’.Inicialmente se habían previsto la venta de 1000 entradas que se vieron superadas, ampliamente, lo que provoco largas colas a las puertas de la Plaza de Toros. Colas que se mantenían incluso iniciadas las actuaciones de más de una quincena de grupos y artistas.

Con un amplio elenco de artistas llegados desde distintos puntos de la provincia:

Juan Adolfo de la Torre (Tributo a Raphael),

César León (Mariachi),

Juan María Guzmán (flamenco y copla),

Puri Gámez (Boleros), y

Leonor López (Copla).

Desde Jódar, actuaciones de:

Agrupación Musical Arroquia Martínez,

Alumnas de Rosa Ruiz de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Banda de CC. y TT. N.ª S.ª de la Asunción.

Charanga sin compás.

Banda de Música Pedro Gámez Laserna.

Paqui Torres (monólogo).

Como cantantes: Yolanda Triguero, María Ruiz y Javier García.

Grupo de Baile de Toni Mula.

Las actuaciones se prolongaban bien entrada la madrugada.

Se instalaba una tienda solidaria con artículos de la Asociación y una barra con bebidas y aperitivos, además de sortearse, con el número de la entrada, entradas para los distintos actos organizados por el Ayuntamiento de Jódar en estas fechas.

La organización corría a cargo de un grupo de voluntarias/os ‘Pídeme la Luna’ Jódar.

Patrocinaba: Ayuntamiento de Jódar, que aportaba, además de las instalaciones de la Plaza de Toros, carteles, entradas y equipo de sonido.

Colaboración de Radio Jódar SER.

Agradecimiento en redes sociales

La Asociación ‘Pídeme la Luna’ desde su dirección provincial, ha hecho público su agradecimiento a todos los participantes, "Jódar, un gran ejemplo de solidaridad. No es fácil describir con palabras, la noche que todos pudimos vivir el pasado Lunes en Jódar, en la I GALA SOLIDARIA a beneficio de la Asociación Pídeme la Luna, cuyo escenario fue la Plaza de Toros de la ciudad, una plaza de toros que presentaba un impresionante lleno total de galdurienses que acudían ilusionados con su gran espíritu solidario para arropar con cariño a nuestra asociación, que estuvo representada por su presidenta Marisol Escribano y las Vocales Isabel Sánchez y Manoli Mercado, pero sobre todo por sus auténticos protagonistas, nuestros niños: Antonio Jesús, Rocío y Aitor, que fueron en todo momento muy mimados por todos.

La gente de Jódar puso de manifiesto una vez más ese gran ejemplo de solidaridad, del que siempre hacen gala, porque la gente de Jódar es única. La emoción y el entusiasmo crecían por momentos en un público enfervorecido, ante la aparición en el escenario de un gran elenco de artistas de todas las edades que nos supieron deleitar a todos con su arte y sus canciones, su humor y su alegría, cuyos nombres recordaremos siempre en éste magnífico cartel: Juan Adolfo de la Torre (tributo a Raphael), César León (Mariachi), Pury Gámez (música pop), Juan María Guzmán y Leonor López (copla), Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jódar, Charanga sin Compás, Banda de Música Pedro Gámez Laserna, Paqui Torres (monólogo), Grupo de Baile de Toni Mula, Alumnas de Rosa Ruiz de la Escuela Municipal de Música y Danza de Jódar, Agrupación Musical Arroquia Martínez y los Cantantes de Jódar: Yolanda Triguero, María Ruiz, Javier García y Raúl Viedma.

Además, pudimos contar también con dos excelentes presentadoras de la gala: Andrea y Mari Reyes y con la colaboración de: Radio Jódar SER, el fotógrafo Miguel Ángel Latorre, Voluntarios de Protección Civil, Hotel Ciudad de Jódar, Técnicos de Sonido y Personal del Ayuntamiento que estuvieron pendientes de nosotros durante toda la gala. Para todos ellos, nuestro cariño y gratitud.

El grupo de voluntarias de ‘Pídeme la Luna’ de Jódar se encargaría de una magnífica organización en un tiempo récord, en el que supieron cuidar hasta el más mínimo detalle, sin escatimar ningún esfuerzo para que todos pudiéramos vivir una noche inolvidable en la que tampoco faltaron las bebidas frescas y bocadillos variados hechos con tanto cariño en una barra que fue atendida por sus esposos. Así como el esmero con el que otro grupo de voluntarias dedicaron a nuestra tienda solidaria. Gracias a todos por su gran trabajo, esfuerzo y dedicación.

Nuestro cariño y gratitud muy especialmente para el Ilmo. Ayuntamiento de Jódar por abrirnos sus puertas de par en par, por todo el cariño y atenciones que hemos recibido en todo momento de su Alcaldesa María Teresa García, y de los Concejales: Antonio Jesús Díaz, Juani Vílchez, Paqui Marcos y el Diputado y Concejal José Luis Hidalgo.

Hoy sin duda, la ciudad de Jódar, ha vuelto a escribir una bonita página en la Historia de ‘Pídeme la Luna’, aportando su granito de arena para que nuestros niños de Onco-Hematología del Hospital Infantil de Jaén puedan seguir cumpliendo todos sus sueños, siendo el más inmediato viajar a Portugal para nadar, jugar y bailar con los delfines. Gracias de todo corazón…”.