Malestar en "La Malena" por la situación de su aljibe

Malestar de la Asociación de Vecinos de La Malena con el Ayuntamiento de Linares por la situación del aljibe de la barriada. El colectivo lamenta que ni el Consistorio ni la empresa mixta Linaqua se hagan cargo del mantenimiento continuo que precisa dicho depósito de agua, el cual abastece a unas 3.000 personas de la zona.

Según los residentes, ellos han de pagar los costes que supone tener el aljibe a punto, por lo que entienden que "no se cumple el Reglamento del Servicio Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales". De nuevo, los directivos de "La Malena" vuelvan a solicitar a la Administración local y a la compañía de aguas que asuman la responsabilidad de esa instalación, que por cierto es "bastante obsoleta y precisa una intensa reparación" o bien ser sustituida, según señala José Luis Camacho, secretario vecinal.

Camacho manifiesta la "impotencia" que siente la junta directiva de la asociación porque, asegura, el Ayuntamiento no da respuesta a sus reivindicaciones. No en vano, los propios vecinos se han planteado incluso la posibilidad de interponer denuncias contra el Consistorio y Linaqua si este problema, que se alarga en el tiempo, no se soluciona. Precisamente, este controvertido asunto del aljibe de "La Malena" salió a colación en el pasado pleno municipal en turno de ruegos de preguntas, el cual enfrentó al PSOE y Linares Primero contra el equipo de Gobierno.