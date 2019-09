La Comunidad aplica el castigo a la profesora que le ganó en los tribunales cobrar los meses de verano

Se llama Mely y lleva treinta años trabajando en la educación pública. Los últimos como profesora de francés en la Escuela Oficial de Idiomas de Tres Cantos donde actualmente mantiene su plaza. En 2015 Mely llevó a los tribunales a la Comunidad de Madrid para reclamar el cobro de los meses de verano a pesar de estar contratada como interina. Fue la primera sentencia que reconoció ese derecho a una profesora con este tipo de contrato. Después han sido más tribunales y más docentes los que se han venido sumando a esta reivindicación histórica del profesorado. Sin embargo, el conflicto que le ha llevado a ser sancionada ocurrió un año después de aquella victoria judicial. Mely tuvo un encontronazo con la dirección de esta escuela de idiomas que es el que le ha llevado ahora a estar suspendida de empleo y sueldo durante siete días.

Ese curso, esta docente tenía contrato hasta el 30 de junio y se negó, debido a la fecha de vencimiento de su relación laboral con la escuela de idiomas, a dejar preparados los exámenes de recuperación de septiembre. "Entonces todavía no pagaban el curso completo a los profesores interinos. Julio y Agosto nos íbamos al paro y yo estaba a media jornada", explica Mely a la SER, "y alegué que los exámenes no los tenía que preparar porque me iba a la calle el 30 de junio". Según esta profesora, esa misma orden ya la había recibido anteriormente en otras dos escuelas de idiomas que sí aceptaron que no era su cometido dado que el contrato no abarcaba los meses de verano. Por este motivo, Mely presentó un recurso contra la orden que había recibido y que nunca acató. Ahí comenzó su periplo administrativo y judicial. En sus sucesivos recursos contra esta orden, la justicia nunca le dió la razón. Tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, Mely no consiguió que se reconociera que era una orden contraria a derecho.

Sin embargo, su sorpresa llegó cuando año y medio después de oponerse a cumplir aquel dictado de la dirección de su centro, se le comunicó la apertura de un expediente sancionador. Según Mely fue a finales de 2017. Ese expediente proponía la sanción que se le ha aplicado ahora, siete días de suspensión de empleo y sueldo. Mely también la recurrió y ha llegado hasta la vía contencioso-administrativa que es la que está abierta ahora mismo. El próximo mes de febrero tiene cita en los juzgados para la vista oral de esta demanda. Mientras tanto, la consejería de Educación no ha esperado a lo que dictaminen los jueces para aplicar el castigo. "La demanda se admitió y tengo el juicio en febrero de 2020. Ahí el señor juez dictará sentencia y si es a mi favor la Comunidad de Madrid tendrá que pagarme estos siete días y darme de alta en la Seguridad Social", señala Mely.

La consejería de educación asegura que legalmente puede aplicar la sanción porque esta docente no pidió que fuera suspendida de manera cautelar en su demanda contra ellos. Mely asegura que no lo incluyó por recomendación de su abogado y lamenta el momento elegido por su escuela de idiomas, justo a comienzos de curso y a unos meses de la celebración del juicio. "Han elegido unos días magníficos", asegura con ironía, "no he podido al primer claustro, ni a la primera reunión de departamentos, ni a la presentación de mis alumnos".

"Lo más triste de todo es que ante cosas tan evidentes y con derecho a ellas tengamos que pleitear", lamenta Mely. "A veces en algunos centros, no en todos, hay personas que piensan que eso es su feudo, su chiringuito, y no, es la administración pública", resalta. Mely ha ganado en los tribunales más contenciosos contra la consejería de educación: el reconocimiento del pago de los trienios o cuando quisieron enviarla a secundaria y dejarla fuera de la lista de las escuelas de idiomas.