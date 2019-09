L'Arlet és una berguedana de 5 anys que pateix un neuroblastoma. A Catalunya està rebent tractaments per minimitzar els efectes del càncer provocant-li, entre d'altres, la pèrdua d'una cama. Aquests tractaments acabaran el desembre, per això, la família necessita viatjar als EUA per iniciar un nou tractament per curar-la. Necessiten, però, 145.000 euros i han iniciat una campanya solidària arreu del Berguedà per fer-ne front.

