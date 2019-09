Peritos del consorcio de seguros se desplazan a las zonas afectados por la DANA para evaluar las pérdidas

El consorcio de compensación de seguros, de titularidad pública, es el encargado de indemnizar a todas aquellas personas que hayan sufrido daños en sus casas, en sus locales o en sus coches. Y es que un seguro privado no nos cubre cuando sufrimos una catástrofe natural, se hace cargo el Estado gracias a una cláusula que todos pagamos en nuestro seguro y que se utiliza para estos casos.

Es decir, una persona que paga el seguro de su casa en cualquier comunidad, destina una pequeña parte al Estado para que en cuando ocurra una catástrofe como esta, todo el mundo aporte. Normalmente, el consorcio cubre lo que tenías firmado en tu poliza privada. El director de operaciones, Alejandro Izuz-quiza, calcula que las ayudas llegarán en un plazo de cuatro meses.

Si una persona ha sufrido daños en su casa o en su coche, lo primero que tiene que hacer es llamar a su seguro y hacer fotos de todo, para tener pruebas. Después, y siempre dentro del plazo de 7 días desde que ocurrió el desastre, avisar al consorcio. Podemos hacerlo por teléfono, en el 900 222 665, o en la web consorseguros.es. Esto sirve siempre y cuando se tenga un seguro antes.

Ahora mismo, el Consorcio calcula que los daños van a costar entre 70 y 80 millones y que hay entre 17.000 y 20.000 afectados en el sureste.

Esta ayudas excluyen al campo, porque los daños del campo n los cubre el Consorcio, sino que en este caso están sujetos a un seguro agrario.

El Gobierno regional ha comenzado a coordinar la evaluación de los daños producidos en el campo a consecuencia de las lluvias, y las Oficinas Comarcales Agrarias, en colaboración con los Colegios de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia, pondrán a disposición de todos los afectados un documento que permita evaluar los daños de forma unificada.

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, pide a los agricultores y ganaderos que no se hagan falsas esperanzas sobre las posibles ayudas, porque no pueden asegurar una ayuda a aquellos que no tienen seguro agrario.