Empezó el Club Ourense Baloncesto dubitativo, una pérdida en el primer minuto seguido de los triples fallados por Pluta respondidos por uno anotado de Christian Díaz ponía un 7-2 en el marcador a favor del Breogán. No tardaría en responder el conjunto ourensano y dos triples consecutivos de Edu Martínez daban la primera ventaja a los de Gonzalo García de Vitoria. No duraría mucho, Dago Peña se echó el equipo a la espalda, y tras seis puntos consecutivos anotados volvió a poner por delante a los lucenses. Con el Breogán desaprovechando varios rebotes ofensivos y con Alfredo Ott disputando los primeros minutos de la pretemporada se llegó al final del primer cuarto con marcador favorable al equipo del norte del Miño (19-14).

El segundo cuarto comenzó con más intensidad por parte del COB, en los primeros segundos del cuarto una buena combinación entre Alvarado y Tshikaya terminaba en un 2+1 que convertía el francés. Con dos minutos disputados de este periodo, se produjo el debut de Connor Wood falto de ritmo todavía pero con ganas de aportar al equipo, llegaron entonces los mejores minutos de Ourense, Alvarado y Baladan dominaban, Van Wijk aportaba en la zona, Edu acribillaba desde fuera y la primera canasta de Connor Wood llevaban el más 12 a favor del conjunto ourensano(24-36). Tras dos técnicas a Gonzalo García de Vitoria, se llegaba al descanso con 28-38 en el marcador.

La segunda mitad comenzaba con Miguel González, entrenador asistente de Ourense al mando, tras la expulsión de Gonzalo. Aumentó la intensidad defensiva de ambos equipos y se fue cerrando el aro, esto hizo que se llegase a los cinco minutos de juego disputados con el equipo local recortando la distancia a 7 puntos, pero sin ser capaz de acercarse más. Christian Díaz por parte de los los locales y Tshikaya en los ourensanos mantenían las diferencias y se llegaba al final del cuarto con 42-51 para el Club Ourense Baloncesto.

En el último cuarto Breogán siguió aumentando la intensidad y con su defensa presionante (provocó hasta 12 pérdidas en la segunda mitad) alcanzó para un parcial de 11-2 que obligó al técnico ourensano a parar el partido con 52-53 en el marcador.

Con 40 segundos por disputarse. Puso el balón en juego el base canario y Kevin Van Wijk bajo el aro forzaba una canasta más adicional que dejaba el 62-66 en el marcador final.

Con este resultado el Club Ourene Baloncesto continúa su aventura en la Copa Galicia y se enfrenatará a Marín Peixegalego el próximo viernes día 20 de septiembre. (Departamento de Comunicación del COB).