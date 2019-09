El Palencia Cristo empata y el Becerril se abona a la derrota

No ha sido un buen fin de semana para nuestros principales representantes en el fútbol provincial. Aunque después de lo visto en el encuentro que enfrentó al Palencia Cristo con el Atlético Tordesillas, el empate a dos goles se puede dar por bueno para el equipo palentino que juagaba en su campo. Fue Rubén Gala el que empató el partido en los minutos finales. Tuvo mérito porque los palentinos jugaban con uno menos desde el minuto 44 del partido tras la expulsión de Sellés. El gol del empate llegó en el minuto 89.

El que no reacciona es el Becerril que sigue encadenando derrotas. En el Ruta de la Plata Cayó por la mínima frente al Zamora. Los palentinos mostraron su cara más defensiva en un encuentro en el que el único gol de los locales llegaba en el minuto 22 de la mano de Dani Hernández. El Becerril sigue hundido en el fondo de la tabla y sin puntuar. De hecho, es el único equipo que no ha logrado puntos. Es cierto que el inicio de liga no era fácil para el equipo terracampino.