El PSOE reitera la necesidad de instalar una estación de ITV en Aguilar de Campoo

El pasado 7 de Septiembre de 2018 la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León debatió una Proposición No de Ley presentada por procuradores del Grupo Socialista en relación con la instalación de una estación de ITV de Aguilar de Campoo. La PNL no prosperó al haberse producido un empate a nueve votos, ya que el PSOE, Podemos, Ciudadanos y el grupo Mixto votaron a favor y el PP lo hizo en contra. Con la disolución de las Cortes no hubo posibilidad de que esta iniciativa fuera debatida en sesión plenaria, por lo que se ha vuelto a presentar para su debate en este periodo de sesiones.

Según se apunta desde el PSOE, la situación política actual se ha visto alterada al gobernar la Comunidad una coalición del Partido Popular y “Ciudadanos” y darse la circunstancia de que la alcaldesa aguilarense, María José Ortega, es miembro de la Comisión de Empleo e Industria, donde será debatida esta tarde la PNL, y el portavoz de C´s no es otro que el también procurador palentino, Juan Pablo Izquierdo.

Los socialistas recuerdan que en la provincia de Palencia actualmente existen tres estaciones de ITV situadas en los municipios de Palencia, Cervera de Pisuerga y Herrera de Pisuerga y que en ninguno de los casos debieran verse perjudicadas por esta petición.

En el año 2004 el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo solicitó a la Junta de Castilla y León la implantación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos en el municipio, petición que fue desestimada a pesar de ser Aguilar en esa fecha el tercer municipio más poblado de la provincia de Palencia. En la actualidad es el segundo municipio en número de habitantes, con un volumen de aproximadamente 2.500 vehículos entre los de uso particular e industrial. A ellos se podrían sumar los de localidades vecinas como Barruelo de Santullán, Pomar de Valdivia e incluso localidades próximas de la provincia de Burgos. En conjunto se puede considerar que hay más de 3.000 vehículos en la zona.

La decisión de la Junta de Castilla y León de denegar la instalación de la ITV en Aguilar, mantiene a día de hoy la dinámica de que las y los aguilarenses para pasar la ITV tengan que desplazarse a Palencia, Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga o incluso a Reinosa. Precisamente a esta localidad cántabra se desplaza un número creciente de propietarios de vehículos por contar con horarios más amplios que las estaciones más cercanas a Aguilar y por contar con un fácil acceso a través de la autovía A-67.

El resultado de la negativa que en su día dio la Junta es que la Comunidad Autónoma de Cantabria se está beneficiando de esta situación y recaudando las tasas correspondientes a un número cada vez más creciente de ciudadanos y ciudadanas de Aguilar y comarca a pesar de que la tarifa es ligeramente superior a la castellanoleonesa.

En definitiva, las y los aguilarenses, así como las empresas y negocios ubicados en dicha localidad, sufren claros perjuicios económicos en pérdidas de horas de trabajo y costes de desplazamiento, por esta situación. A ello se añade la pérdida de recaudación de una tasa autonómica en favor de otra Comunidad Autónoma.

Es por lo tanto necesario prestar en Aguilar de Campoo el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos de manera continuada los días laborales de la semana lo que conllevaría a ubicar una estación permanente a través de la autorización y concesión administrativa correspondiente por parte de la Junta de Castilla y León sin que ello vaya en detrimento de las situadas en Cervera y Herrera, que deben de seguir manteniendo sus respectivos servicios muy consolidados para sus respectivas poblaciones, según el PSOE.