¿Todo molesta? ¡Basta ya!

De unos años hacia acá el debate sobre “qué hacer” o “qué no hacer” en la ciudad parece aún más vivo. De un lado están los que dicen que “Palencia es aburrida” Y del otro los que se quejan y dicen que “hay demasiado ruido”. Estos últimos parecen todavía más vivos cuando la ciudad celebra y está llena de gente. Son los que cuando hay música en las terrazas o tenemos conciertos no dudan en llamar a la policía o en denunciar a quien haga falta por motivos tan peregrinos como que no pueden echar la siesta.

Como en otros ámbitos se trata de mirar un poco por los demás… pero hay quienes no lo entienden.

Con la fiesta tenemos una Palencia divertida y en muchos casos somos hasta la envidia de otras ciudades que no tienen ese mismo ambiente. Todo esto engrandece poco a poco nuestra ciudad, además de reportar ingresos económicos necesarios para todos.

La mayoría lo entienden pero siempre están aquellos a los que hasta el ruido del claxon de los coches les molesta. Hay zonas de ocio que cada vez se ven más asediadas por esos ciudadanos que se quejan por todo y sólo piensan en su propia tranquilidad.

Eso sí, en algunos casos son también estos mismos los que se manifiestan diciendo ”en Palencia no hay nada” o “somos una ciudad muy aburrida”. En estos últimos “sanantolines” hemos tenido muestras de esto y hace un poco más vimos como las presiones de los vecinos han terminado con un montón de actividades en el parque del Salón. Una zona que, de toda la vida, ha sido y debe seguir siendo un lugar de reunión y de concentración de espectáculos. Allí, por ejemplo, tuvo lugar la primera actividad deportiva de la que se tiene noticia en nuestra provincia: fue una carrera de velocípedos en junio de 1889. Me pregunto si a algunos de los vecinos de hoy también les hubiera molestado aquello y hubieran denunciado al Ayuntamiento.

Nadie entre quienes organizan actividades lo hace por molestar a nadie. Se pretende dinamizar la ciudad, crear puestos de trabajo y generar riqueza.

Por todo creo que los vecinos de las zonas con movimiento de actividades han de ser más comprensivos a la hora de presentar sus quejas o denuncias. Pensar un poco más allá. Todos debemos luchar porque a nuestra ciudad no le pase por encima la despoblación, sobre todo por nuestros jóvenes, que ya son muchos los que tenemos fuera.

Felixces días y hasta el lunes que viene.