'El sábado salimos a ganar'

El Balonmano Ciudad de Salamanca comienza este sábado a las 19h30 en el pabellón Río Tormes de la capital su participación en la temporada 2019/2020 de la Primera Nacional. Después de lograr el ascenso hace años, los de Dani Lorasque encaran la cuarta temporada consecutiva en la categoría, ya asentados en ella.

Con varias novedades en el equipo (Fer Abajo, Dani Guijarro y Javi Sánchez, principalmente), y la continuidad de buena parte de la plantilla de la pasada campaña, el BM Salamanca quiere volver a realizar una ilusionante temporada en la que combatan cada partido y puedan estar en la mitad alta de la clasificación.

En conversación con la Cadena SER, el entrenador del equipo, Dani Lorasque, ha explicado que el torneo celebrado en Valladolid este fin de semana ha servido para ajustar la defensa del conjunto, y mejorar algunos detalles a pulir. La pretemporada, que ha sido eminentemente física, ha dejado resultados que no preocupan al entrenador. 'Me he centrado en lo físico, sobre todo al principio de la preparación'.

De cara al inicio de la liga, una de las principales preocupaciones es Álvaro Carretero, casi descartado para iniciar el campeonato. No obstante, la progresión durante la precampaña ha sido notoria: 'el equipo está cada vez más compacto, acoplado, y poco a poco vamos consiguiendo los pequeños objetivos', ha detallado Lorasque.

'No soy muy amigo de los resultados en pretemporada, no me importa tanto ganar o perder, sino tener buenas sensaciones. Los jugadores tienen ganas y son conscientes de que el año va a ser complicado. También muestran un toque de ambición, y eso es bueno. Salimos a ganar el sábado', sentenció Lorasque en la SER sobre el primer partido de la temporada, el próximo sábado.