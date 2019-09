Un ascenso, dos modelos

El Racing y el Mirandés se vieron las caras las dos últimas temporadas en Segunda B peleando por el ascenso. Al final, tras fracasar ambos en la 17/18 (más el Racing, que no jugó ni el playoff), los dos ascendieron la pasada campaña eliminando al Atlético Baleares. Misión cumplida y fiesta en Cantabria y en Miranda de Ebro.

Para la reconstrucción de los equipos en el fútbol profesional, en El Sardinero y en Anduva han optado por modelos diamentralmente opuestos: mismo entrenador, Ania, frente a un novato, Andoni Iraola; fichajes de veteranos (muy) frente a los de jóvenes (muy); apuesta por la posesión de los verdiblancos frente a la velocidad y el contragolpe los rojillos..., de momento, y esto no ha hecho nada más que empezar, los mirandillas han arrancado ligeramente mejor que los cántabros.

El partido que los mide en la sexta jornada (martes, 19:00), llega tras el fiasco del Racing en Vallecas, su peor partido del curso y con cierta sensación de angustia vital en el entorno, que necesita desesperadamente una victoria que no se da desde el 7 de abril. El apoyo de la grada, que el lunes agotó las entradas de Tribuna Este y La Gradona de los Malditos, está una vez más garantizado. Con Nkaka sancionado e Iván Crespo, Toribio y Jon Ander lesionados, Ania recupera a Abraham Minero y Nico Hidalgo, aunque no es probable que estén en el once inicial.

El Mirandés, que está fuera de los puestos de descenso, llega a Cantabria con la plantilla casi al completo, a falta únicamente de los lesionados Franquesas e Irazabal.