Una lengua de lodo y agua anegó el sótano y parte de la planta baja del CHARE de Cazorla

Más de una cuarta de agua y lodo alcanzó El Hospital de Alta Resolución (CHARE) de Cazorla tras las tormentas del viernes y el sábado como consecuencia del arrastre del talud de la carretera A-322 a Quesada que taponó el alcantarillado. Los bomberos tuvieron que actuar en la zona para achicar el palmo de agua que había entrado en la planta sótano y también en la planta baja.

Las dos fuertes tormentas que descargaron el viernes y sábado dejaron en la Comarca de Cazorla dejando un acumulado que supera los 60 litros tanto en La Iruela como en el municipio cazorleño.

El lodo arrastrado anegó tambien la zona del aparcamiento / Bomberos Cazorla

Una cuneta de la carretera A-322 hacia Quesada, que discurre por encima del centro hospitalario fue la culpable de derivar hacia esta instalación una lengua de lodo y agua que termino por anegar las instalaciones al taponarse las arquetas.

Es lo que se encontró el jefe de bomberos Amador Galdón, que a pesar de estar fuera de servicio acudió con uno de los camiones al hospital. Sus compañeros se hallaban atendiendo otra emergencia en La Iruela donde un arrastre de piedras y agua volvió a cortar la A-319 a su paso por el antiguo lavadero y frente al Hotel Sierra de Cazorla, al que se le volvió a inundar las pantas inferiores. Como ya ocurriera el pasado 9 de septiembre.

Señala el jefe del parque de bomberos “sierra de Cazorla” que al llegar se encontró con “una enorme cantidad de agua procedente de la carretera de arriba que afectó a toda la planta baja”. Con las bombas de achique y la colaboración del vigilante y el de mantenimiento del hospital logró aspirar el máximo de agua para después retirar el lodo con una máquina y proceder a la limpieza de la zona afectada.

Por fortuna la lluvia cesó y no fue a más el agua acumulada. De lo contrario los daños en el CHARE hubieran sido bastante graves.

Las labores de limpieza les ocuparon hasta las diez de la noche / Bomberos Cazorla

El alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez explica que tanto la administración anterior como la actual conocen la necesidad de ejecutar una obra en la cuneta de la A-322, que es la causante de lo que ha ocurrido. “En las reuniones mantenidas tanto con la viceconsejera Catalina García como con la delegada, Trinidad Rus eran conscientes de la realización de esta obra programada hace bastantes meses para desviar las aguas de una cuneta de la carretera que pasa junto al centro hospitalario”. Añadiendo además que esta obra requiere de poca inversión “el mejor momento hubiera sido en la primavera o el verano antes de que se produjeran lluvias como estas” ha insistido.

Según el primer edil la obra tendría un coste de poco más de 20.000 euros y el plazo de ejecución de unos diez días aproximadamente. Y se ha mostrado convencido de que el hecho de que no se haya ejecutado aun “podría provocar más situaciones como esta”. Igualmente ha recordado que hace menos de una semana le recordó al delegado de fomento, Jesús Manuel Estrella esta situación, “y me reconoció que la tenían en cartera y había que ejecutar esta obra”. Lo cierto es que hay que acometerla cuanto antes “para que no vuelva a suceder esto”, ha dicho.

El responsable de la gerencia del CHARE de Andújar y también de Cazorla, Pedro Castro ha explicado que el lodo y el agua, que obturaron el sistema de drenaje no llegaron a dañar las instalaciones, “afortunadamente el edificio no se vio afectado”. Y ha precisado que se está elaborando un informe para la Junta de Andalucía y atajar este problema. Como ha dicho “se intentará solucionar de una manera definitiva, aunque la meteorología a veces nos presenta situaciones imprevisibles”, ha matizado.