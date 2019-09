Cazorla ha acogido el primer campamento trans que se celebra en el país

El campamento ha estado organizado por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)-Sylvia Rivera. Se convirtió en noticia, en el pasado mes de agosto, y no por ser el primero que se lleva a cabo sino por la polémica suscitada por VOX. Desde las filas del partido de Abascal, criticaron que la Junta de Andalucía apoyara económicamente la actividad, a través del Instituto Andaluz de la Juventud.

En el salón de actos del albergue juvenil de Cazorla acogió la inauguración, que contó con el apoyo de todas las instituciones. Desde El director general del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), David Morales, el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil, el coordinador provincial del IAJ, Daniel Sánchez, y alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez. Se trata del primer campamento para jóvenes transexuales de Andalucía, y se ha desarrollado del 11 al 15 de septiembre en la localidad cazorleña.

Cazorla pionera en celebrar el I campamento trans del País. / MJBayona

La provincia de Jaén con el municipio de Cazorla se convierte en pioneras a la hora de acoger y apoyar este campamento en el que participan 50 jóvenes de entre 16 y 32 años compartiendo sus experiencias, así lo ha dicho Daniel Sánchez, coordinador del IAJ. Que dijo que lo fundamental de este campamento, que nace con vocación de continuidad “es trabajar en el empoderamiento de estos jóvenes y creo que gracias a este campamento se ha conseguido”.

Son tres los ejes sobre los que ha pivotado esta iniciativa, dice Sánchez “el contacto con la Naturaleza, mejorar la autoestima y que disfrutaran de compartir sus propia experiencias en estos días convivencia y ocio”.

Cazorla ha dado ese primer paso como explicó el alcalde Antonio José Rodríguez, recurriendo al símil de la primera cuña que se coloca para derribar un árbol. “Una cuña que representa como vencer esa gran resistencia a derribar los muros de la incomprensión y la intolerancia en una sociedad que debe ser igualitaria y donde todos tenemos”.

Mar Cambrollé, presidenta de la asociación LGTEBI de Andalucía, se refirió al estudio hecho público esta semana en el que se habla del tramo de juventud trans entre los 15 y los 24 años de edad, donde el 60 % han manifestado haber padecido acoso escolar y más del 80 % han manifestado sentirse menos felices que los demás jóvenes”. Añadiendo que este campamento “viene a reivindicar el derecho de ser felices, empoderarnos y subir nuestra autoestima”.

El alcalde destacó los valores de inclusió e igualdad que han de prevalecer en una sociedad / MJBayona

En relación con quienes han criticado a la Junta de Andalucía por apoyar económicamente este campamento, Cambrollé reaccionó con contundencia “lo dicen como si no fuéramos ciudadanía, pagáramos impuestos o no estudiáramos o trabajáramos”. Reivindicando una vez más sus derechos y elogiando el ejemplo que ha dado el IAJ “diciendo a nosotros no nos va a marcar la agenda nadie”, incluyendo este campamento dentro de los que están realizando para la inclusión de las personas.

Por eso ha recordado en Cazorla que llevaran al fiscal superior de justicia de Andalucía las críticas de Box al campamento trans considerando que “rallan el delito y fomentan el rechazo social” . Añadiendo que en esta sociedad no cabe los discursos “que dan lugar a una escalada propia de los delitos de odio”. En definitiva, dijo “no podemos permitir barra libre para agredir a las personas transexuales”.

El diputado de promoción y turismo, Francisco Javier Lozano expuso que desde las instituciones públicas hay un deber a la hora de generar “espacios igualitarios, de tolerancia hacia la diversidad de la orientación sexual, y a la diferencia entre ideas o pensamientos”. Insistiendo en que “desafortunadamente aun hay resquicios de gente que vive en el pasado en épocas donde estaba enquistada la intolerancia”. Una sociedad que mira al progreso “ha de trabajar en los valores de igualdad de oportunidades para toda la diversidad que representa el conjunto de la ciudadanía”. Por lo que según dijo seguirán propiciando espacios de formación y recursos que generen confianza y concienciación.