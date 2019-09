España no suma en la Comunitat

Ahora que se acerca la hora de la verdad, si se confirma la convocatoria de nuevas elecciones, seguro que asistiremos a un reforzamiento de la ofensiva de Pablo Casado en defensa de su propuesta del “España suma” rechazado de plano por Albert Rivera.

Conociendo al PP y Ciudadanos la decisión definitiva se adoptará en solitario por sus líderes o como mucho su cúpula más próxima. Poco tienen que decir otros como sus referentes regionales.

Eso sí, por si sirve de algo - que no creo - no les veo muy partidarios a sus compañeros valencianos. La popular Isabel Bonig denuncia todos los días que Toni Cantó le copia sus iniciativas y el de Ciudadanos le responde tachándola de heredera de Camps. Buen rollito en el centro derecha valenciano porque la suma no les da para gobernar. Aquí, España no suma. En caso contrario, otro gallo cantaría.