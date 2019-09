Los daños colaterales del VAR

Parece complicado olvidar lo vivido este domingo en el estadio municipal de Balaídos pero es lo más conveniente para el Celta, porque la norma es la norma y de momento, a pesar de las críticas generadas, seguirá estando ahí hasta que decidan revisarla o modificar el criterio, si es que esto pasa. El Celta debe centrarse ahora en preparar el partido ante el Atlético de Madrid del próximo sábado en el Wanda Metropolitano y hacerlo sobreponiéndose a las bajas porque el VAR supuso dos expulsiones directas a Jorge Sáenz y Fran Beltrán.

Parece probable que Okay Yokuslu irá convocado esta semana (Fran Escribá decidió dejarlo fuera porque consideraba que llevaba sin competir desde mayo y que precisamente había una semana de tres partidos) y no se descarta que pueda tener sus primeros minutos. Y tampoco se descarta que Rafinha pueda re-debutar. Su lesión, lo comentaba el propio técnico el pasado sábado, evoluciona mejor de lo esperado y no han querido forzarlo para el partido del pasado domingo pero podría llegar para el Wanda.