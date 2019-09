Andalucía por Sí pide al Gobierno local explicaciones sobre los conciertos y las contrataciones de Anducab

La portavoz municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Andújar, Encarnación Camacho, ha evaluado, en una rueda de prensa, la Feria de Septiembre en honor a San Eufrasio de este año y el decimosexto Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de Pura Raza Española, Anducab 2019. En el encuentro ante los medios, Camacho ha comentado que sería muy fácil hacer una valoración negativa de la feria, basándose, como ha dicho, en la falta de atractivos y que se manifestaban en los espacios vacíos de la zona de las atracciones o en el esfuerzo económico que tienen que hacer los caseteros, además de la baja afluencia de público en un fin de semana con tres eventos importantes, -Feria de Septiembre, Anducab y el mitin de atletismo Francisco Ramón Higueras-, lo que, en su opinión, merma a cada uno de ellos.

Asimismo, la andalucista, en su comparecencia, ha subrayado que desde esta formación política han solicitado información al Gobierno municipal bipartito -PSOE y Adelante Andújar- sobre algunos temas relacionados con estos eventos que, desde esta fuerza política, entienden no está clara su tramitación como la contratación de las actuaciones, que según el Ejecutivo local, van todas en un paquete que incluye las del mes de junio con David Bisbal y Paco Candela.“Hemos solicitado el expediente de contratación de estos dos artistas, ya que creemos que no está claro quién recauda el valor de las entradas y en que condiciones se hace. Esto, bajo nuestro punto de vista, tiene más importancia de lo que parece, porque hablamos que en un contrato con un ayuntamiento se está moviendo dinero sin saber a dónde va. Para ello, el contrato debe contar con una serie de cláusulas, que creemos no se incluyen con la presunta ilegalidad que esto pueda suponer”, ha concretado la edil andalucista.

También se ha pedido el expediente de adjudicación para la explotación del bar de Anducab o sobre el precio y forma de pago de la nueva pista de competición y el entoldado ya que no se les dio respuesta a este tema en la comisión correspondiente. “ La nueva ley de contratos es muy estricta en los procedimientos de adjudicación, incluso para los contratos menores como puede ser los que se han hecho en Anducab, o para los exclusivos como las actuaciones, y por tanto, los expedientes, no deben incurrir en posibles delitos para los responsables políticos”.

En otro orden de cuestiones, Camacho ha explicado que también habían solicitado información sobre en qué situación se encuentra el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales a raíz de los incendios que se originaron el pasado mes de agosto dado que exige a los responsables políticos seriedad en cómo se trabajan los temas medioambientales, y no ha dudado en señalar, que quizá este plan no se encuentre en vigor en la actualidad.