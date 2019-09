El SESCAM considera que el personal temporal está "correctamente nombrado"

El SESCAM considera que la sentencia del Juzgado de Cuenca que reconoce la temporalidad abusiva de dos interinas es “un caso aislado”, frente a los diferentes autos de tribunales de justicia que sí consideran que el personal temporal está correctamente nombrado.

El director general de Recursos Humanos del SESCAM, Iñigo Cortázar, ha defendido que se trata de una única sentencia “que interpreta un nombramiento interino como fraude de ley por el mero hecho del transcurso del tiempo”, frente a una mayoría que sí “dan la razón a la administración sanitaria en cuanto a su proceder, incluso alguna de ellas en un supuesto idéntico” al juzgado por el tribunal conquense.

Asimismo, Cortázar recuerda que el fallo no es firme, y que de hecho va a ser recurrido por los propios denunciantes, como ya les explicó la Cadena SER. Recuerda que no les da la razón en sus pretensiones, al no declarar la fijeza del trabajador, ni reconoce indemnizaciones o el derecho a la carrera profesional.

El director general de Recursos Humanos ha asegurado que el porcentaje de temporalidad del SESCAM está en la media de los servicios de salud y que la única forma legal de reducir ese porcentaje es convocar oposiciones. Algo que se viene haciendo, recuerda, desde 2015, y esperan que cuando concluyan los procesos que actualmente están en marcha se sitúa la temporalidad en un ocho por ciento.