La guasa del arzobispo

Ay, qué cosas pasan por nuestra Asturias.

Créanme que ha transcurrido ya una semana y todavía me siento estupefacta…

Y es que este Arzobispo de Oviedo es tremendo. Aprovechó que tenía la Basílica de Covadonga llena y, ¡hala!, se nos vino arriba en los actos institucionales del día de Asturias. Arremetió contra el feminismo, contra el matrimonio entre iguales, contra la eutanasia, contra el aborto…

Ahí, con un par…

Desde luego que no voy a ser yo quien le niegue el derecho de opinar según sus creencias y su fe, faltaría más, pero, anda que no había temas con los que arengar a sus fieles en un día tan señalado y que, no lo olvidemos, debería de ser laico.

¿Qué pasaría si ahora se pone de moda y cunde el ejemplo? Podríamos acabar teniendo en los próximos Premios Princesa de Asturias, que ya están ahí, a la vuelta de la esquina, un discurso en contra de los derechos del colectivo LGTBI, por ejemplo; o, cuando juegue el Sporting, en el descanso, otro discursín de esos, contra la eutanasia, o el aborto, sin ir más lejos; o, se podrían comenzar los conciertos de San Mateo (el de Rozalén no, que no le pega, y, además, ya no la traen), con un bonito y encendido alegato contra el machismo y el feminismo, así, como si fueran equidistantes.

Pues nada, Señor Arzobispo, que aparte de tener que regalarle un diccionario de la RAE para que vea que no, que machismo y feminismo no son lo mismo, decirle que tiene usted mucha guasa y darle, además, las gracias por recordarnos que no nos debemos acomodar, que aún quedan muchos derechos que conquistar ...