"Tenemos que salir al partido con más tensión"

Baldomero ‘Mere’ Hermoso, entrenador del C.F. Fuenlabrada (4º, 10 puntos) valoró la primera derrota del equipo esta temporada, tras caer (2-0) ante el C.D. Lugo (14º, 6 puntos) en la quinta jornada de LaLiga SmartBank.

“La sensación como conclusión es que el Lugo ha necesitado poco para hacer dos goles y nosotros teniendo muchísimas ocasiones, no las hemos aprovechado”, aseguraba el técnico andaluz tras el encuentro.

“En cualquier caso nada que reprochar en la actitud. Es imposible hacer más, pero nos debe servir para salir con la tensión necesaria y no permitir las jugadas de los dos goles”, explicaba sobre la primera media hora de partido en la que los gallegos fueron netamente superiores.

Será casualidad, o no, pero fue el primer encuentro en el que no se repitió el once titular de las pasadas cuatro jornadas (tres victorias y un empate) y llegó la primera derrota.

“Es lógico pensar que el miércoles habrá también caras distintas también en el once”, dijo Hermoso en relación al partido del miércoles (Fernando Torres, 19:00 horas) ante el Real Zaragoza C.F. (2º, 13 puntos).