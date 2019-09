Víctor: "Esta semana casi seguro que habrá rueda de prensa del club"

No hay confirmación oficial, pero Víctor Sánchez del Amo lo adelantó. El entrenador compareció en la previa del partido contra el Rayo Vallecano y dijo que el club pretende convocar una rueda de prensa esta semana, en la que Caminero (en toería) saldrá a dar la cara para explicar todo lo ocurrido en un verano convulso.

"Con la gestión ya hemos expresado nuestra opinión como cuerpo técnico, no hace falta repetirlo. Seguimos trabajando igual, con la misma comunicación con la dirección deportiva, la dirección general y la propiedad. Me han dicho que esta semana casi seguro habrá una rueda de prensa desde el club para explicar las cosas pendientes, no está confirmado pero esa esa es la idea y creo que es necesario", dijo.

Hasta ahora como único portavoz del club, Víctor volvió a responder sobre las amenazas económicas que sobrevuelan Martiricos. El riesgo de un nuevo 'caso Reus': "No me han hablado de riesgo de descenso administrativo, pero esas cuestiones las deben explicar las personas que se dedican a la gestión. Hay que aceptar una realidad de complejidad que no es la que se nos comunicó cuando nos reunimos".

No mirar la clasificación

El madrileño no es de sacar conclusiones pronto. Las dos derrotas, dos empates y una victoria lo sitúan en decimosexta posición, aunque para él todo lo externo influyó en el campo. Una plantilla corta y una pretemporada anómala. "Hemos estado sin delantero hasta la jornada cuatro. No es relevante la clasificación por el momento en el que estamos, es más importante la continuidad en el trabajo porque el equipo puede crecer".

El Rayo de Paco Jémez

Un martes a las 19:00 horas y después de haber jugado un sábado. Horario extraño en día laborable y rival favorito para el ascenso. El Rayo Vallecano (sexto en la tabla con 8 puntos) va a ser un rival duro, por plantilla y por presupuesto, y Víctor lo tiene claro.

"Un equipo que viene de tener continuidad en el proyecto desde que lo cogió Paco Jémez la temporada pasada. Se ha reforzado muy bien dentro de las necesidades que ellos hayan entendido y es un equipo muy marcado con el estilo de Paco. Muy agresivo cuando no tiene el balón y un equipo que busca arriesgar, jugando desde atrás, cuando lo tiene. En ese sentido, creo que será un partido muy de tú a tú", analizó el técnico.