Rechazo unánime en Tudela a la posibilidad de llevar allí las basuras de la Comarca de Pamplona

La propia Mancomunidad de la Ribera ha negado tener constancia de la intención de traer basura de Pamplona a Tudela, aseguran que "nadie se ha puesto en contacto con nosotros y que este tema nunca ha estado en ningún foro o reunión mantenida."

El Alcalde de Tudela, Alejandro Toquero se ha mostrado claro al respecto, asegura que "me posicioné en contra en el 2017 de traer basuras del País Vasco y me vuelvo a posicionar en contra de traer basuras de Pamplona a la zona de la Ribera. Creo que no es una buena opción ni se reúnen condiciones. Por lo que mi voto es no."

Toquero, tras hablar con la cúpula de Navarra Suma, ha declarado que: "me comunican y certifican que ese tema no está encima de la mesa, no se ha tratado en ningún momento, ni se está valorando. Por lo que observo que es más una opinión particular de alguna persona concreta en un momento puntual que una posición coordinada."

También se ha pronunciado al respecto el Grupo Municipal de Izquierda Ezquerra, que manifiesta su total rechazo a la propuesta y asegura que tiene como primer objetivo "la compra de votos" de los representantes independientes en la MCP, en favor del candidato que propone Navarra Suma y concejal en Pamplona Juan José Echeverria.

Indican que para ellos se trata de: "un crimen ambiental que desautoriza a quien lo propone."

Así mismo anuncian que en el próximo pleno municipal del 7 de octubre, presentarán una "moción de rechazo a los planes de Juan José Echeverria de trasladar toda la basura de Pamplona al vertedero del Culebrete en Tudela".