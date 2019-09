José Antonio, de Las Mesas, tiene 71 años pero mucha vitalidad.

Llegó al escenario de ‘Got Talent’ retando a Risto: «Si no te emociono y lo que canto no te llega al corazón, me quitas el ‘Sí», le decía.

Lo cierto es que José Antonio se metió en el bolsillo a todos, con letra que hizo reflexionar a muchos y que emocionó de sobremanera a Paz Padilla

Hoy ha pasado por los microfonos de Radio Azul SER toda tu vida a ellos».